Выставка о коронации российских императоров открылась в Екатеринбурге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Екатеринбурге открылась стендовая выставка «История и традиции Священного Коронования русских Государей. Век XIX», посвященная коронационным торжествам российских императоров в XIX веке.
- Выставка организована Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» в мультимедийном парке «Россия — Моя история».
- Председатель наблюдательного совета фонда Анна Громова подчеркнула важность гордости за свою историю и воспитания уважения к отечеству у детей.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл - РИА Новости. Стендовая выставка, посвященная коронационным торжествам российских императоров в XIX веке, их истории и традициям, открылась в Екатеринбурге в рамках международного фестиваля православной культуры Царские дни, передает корреспондент РИА Новости.
Выставка "История и традиции Священного Коронования русских Государей. Век XIX" представлена Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". Она организована в мультимедийном парке "Россия - Моя история" в Екатеринбурге.
На стендах представлена история коронаций российских императоров в XIX веке, самой традиции коронования, текстовая часть подробно проиллюстрирована различными историческими фотографиями, картинами, фото различных экспонатов, связанных с темой выставки.
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"Вы знаете, наверное, основной посыл — это то, что мы должны гордиться своей историей. Вообще мы должны гордиться тем, что мы россияне. В год единства всех народов я хочу сказать, что на этой выставке каждый найдет часть истории своего народа. Например, в короновании Александра Второго отдельный раздел коронационных торжеств был посвящен приему делегаций народов, которые проживали на единой огромной территории России", - сказала журналистам на открытии выставки председатель набсовета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", кандидат исторических наук Анна Громова .
Она также отметила содействие специалистов медиапарка в подготовке выставки.
"Главное, чтобы выставка нашла своего читателя, чтобы она действительно принесла реальную пользу... Если мы будем своих детей воспитывать в уважении, в любви к своему отечеству, к своей малой родине, то у нас есть будущее" - заключила Громова.
Цикл культурно-просветительских и благотворительных мероприятий, организованных Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", проходит с 15 по 18 июля в Екатеринбурге и Алапаевске по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения и епископа Алапаевского и Ирбитского Сергия в рамках XXV Международного фестиваля православной культуры "Царские дни".
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