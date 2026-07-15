Выставка о коронации российских императоров открылась в Екатеринбурге

«

"Вы знаете, наверное, основной посыл — это то, что мы должны гордиться своей историей. Вообще мы должны гордиться тем, что мы россияне. В год единства всех народов я хочу сказать, что на этой выставке каждый найдет часть истории своего народа. Например, в короновании Александра Второго отдельный раздел коронационных торжеств был посвящен приему делегаций народов, которые проживали на единой огромной территории России", - сказала журналистам на открытии выставки председатель набсовета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", кандидат исторических наук Анна Громова .