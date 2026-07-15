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Еврокомиссия перечислила Украине еще 1 миллиард евро - РИА Новости, 15.07.2026
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18:22 15.07.2026
Еврокомиссия перечислила Украине еще 1 миллиард евро

Еврокомиссия перечислила Украине еще 1 миллиард евро на закупку дронов

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Еврокомиссия перечислила Украине один миллиард евро на закупку беспилотников.
  • Средства перечислены в рамках кредитной программы общим объемом до 90 миллиардов евро, принятой Евросоюзом в начале 2026 года.
  • Еврокомиссия утвердила дальнейший план выплат на 10 миллиардов евро для финансирования закупок дополнительных беспилотников, ракет и боевых самолетов.
БРЮССЕЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Еврокомиссия перечислила Украине еще один миллиард евро из ранее обещанных шести на закупку беспилотников в рамках двухлетнего кредита объемом 90 миллиардов евро, говорится в сообщении ЕК.
"Сегодня Европейская комиссия перечислила Украине еще один миллиард евро на закупку беспилотников. Это второй платеж в рамках первого транша объемом шесть миллиардов евро, предназначенного для закупки дронов", - говорится в сообщении.
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В Еврокомиссии подчеркнули, что средства направлены на развитие возможностей Украины по закупке беспилотников.
Речь не идет о новом пакете финансовой помощи. Средства перечислены в рамках уже утвержденной кредитной программы общим объемом до 90 миллиардов евро, принятой Евросоюзом в начале 2026 года. Из этой суммы до 45 миллиардов евро предусмотрено к выделению в течение 2026 года, включая поддержку государственного бюджета Украины и развитие ее оборонной промышленности.
Первый транш на закупку беспилотников в размере 3,9 миллиарда евро Еврокомиссия перечислила Украине 30 июня. За несколько дней до этого, 25 июня, Киев также получил первые 3,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи в рамках той же программы.
В Еврокомиссии также сообщили, что уже утвердили дальнейший план выплат на 10 миллиардов евро, которые предполагается направить на финансирование закупок дополнительных беспилотников, ракет и боевых самолетов.
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