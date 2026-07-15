Еврокомиссия перечислила Украине еще 1 миллиард евро

Краткий пересказ от РИА ИИ Еврокомиссия перечислила Украине один миллиард евро на закупку беспилотников.

Средства перечислены в рамках кредитной программы общим объемом до 90 миллиардов евро, принятой Евросоюзом в начале 2026 года.

Еврокомиссия утвердила дальнейший план выплат на 10 миллиардов евро для финансирования закупок дополнительных беспилотников, ракет и боевых самолетов.

БРЮССЕЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Еврокомиссия перечислила Украине еще один миллиард евро из ранее обещанных шести на закупку беспилотников в рамках двухлетнего кредита объемом 90 миллиардов евро, говорится в сообщении ЕК.

"Сегодня Европейская комиссия перечислила Украине еще один миллиард евро на закупку беспилотников. Это второй платеж в рамках первого транша объемом шесть миллиардов евро, предназначенного для закупки дронов", - говорится в сообщении.

Еврокомиссии подчеркнули, что средства направлены на развитие возможностей Украины по закупке беспилотников.

Речь не идет о новом пакете финансовой помощи. Средства перечислены в рамках уже утвержденной кредитной программы общим объемом до 90 миллиардов евро, принятой Евросоюзом в начале 2026 года. Из этой суммы до 45 миллиардов евро предусмотрено к выделению в течение 2026 года, включая поддержку государственного бюджета Украины и развитие ее оборонной промышленности.

Первый транш на закупку беспилотников в размере 3,9 миллиарда евро Еврокомиссия перечислила Украине 30 июня. За несколько дней до этого, 25 июня, Киев также получил первые 3,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи в рамках той же программы.