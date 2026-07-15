© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Ефимов: семь школ возвели на западе Москвы за счет бюджета

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Семь школ возвели на западе Москвы за счет бюджетных средств с 2021 года, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

По его словам, образовательные объекты появились в рамках Адресной инвестиционной программы в районах Кунцево, Тропарево-Никулино, Раменки, Филевский Парк и Ново-Переделкино. Они суммарно рассчитаны на 2,8 тысячи учеников.

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Школа на улице Багратионовский проезд Школа на улице Багратионовский проезд © Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы 1 из 3 © Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Школа на улице Лукинской Школа на улице Лукинской © Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы 2 из 3 © Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Школа на улице Никулинской Школа на улице Никулинской © Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы 3 из 3 Школа на улице Багратионовский проезд © Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы 1 из 3 Школа на улице Лукинской © Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы 2 из 3 Школа на улице Никулинской © Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы 3 из 3

"С 2021 года на западе Москвы за счет средств городского бюджета возвели семь современных школьных зданий. Их общая площадь превышает 50 тысяч квадратных метров. Здания оснащены современным оборудованием, а пространства продуманы таким образом, чтобы детям было комфортно учиться, общаться, заниматься проектной и исследовательской деятельностью", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Два корпуса на западе города возвели в 2021 году, по одному – в 2023-м и 2024 годах, два объекта построили в 2025 году, и еще один – в 2026-м, говорится в сообщении.