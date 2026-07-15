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Ефимов: семь школ возвели на западе Москвы за счет бюджета - РИА Новости, 15.07.2026
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09:06 15.07.2026
Ефимов: семь школ возвели на западе Москвы за счет бюджета

Ефимов: семь школ возвели на западе Москвы за счет бюджета с 2021 года

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Семь школ возвели на западе Москвы за счет бюджетных средств с 2021 года, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По его словам, образовательные объекты появились в рамках Адресной инвестиционной программы в районах Кунцево, Тропарево-Никулино, Раменки, Филевский Парк и Ново-Переделкино. Они суммарно рассчитаны на 2,8 тысячи учеников.
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыШкола на улице Багратионовский проезд
Школа на улице Багратионовский проезд
Школа на улице Багратионовский проезд
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
1 из 3
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыШкола на улице Лукинской
Школа на улице Лукинской
Школа на улице Лукинской
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
2 из 3
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Школа на улице Никулинской
 Школа на улице Никулинской
Школа на улице Никулинской
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
3 из 3
Школа на улице Багратионовский проезд
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
1 из 3
Школа на улице Лукинской
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
2 из 3
Школа на улице Никулинской
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
3 из 3
"С 2021 года на западе Москвы за счет средств городского бюджета возвели семь современных школьных зданий. Их общая площадь превышает 50 тысяч квадратных метров. Здания оснащены современным оборудованием, а пространства продуманы таким образом, чтобы детям было комфортно учиться, общаться, заниматься проектной и исследовательской деятельностью", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Два корпуса на западе города возвели в 2021 году, по одному – в 2023-м и 2024 годах, два объекта построили в 2025 году, и еще один – в 2026-м, говорится в сообщении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о завершении строительства школы в Ново-Переделкине. Учебный корпус на 550 учащихся 6–11-х классов войдет в состав школы №1238.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
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