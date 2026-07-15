В Сети набирают популярность видеоролики про опасность дропперства

Краткий пересказ от РИА ИИ В российских социальных сетях набирают популярность видеоролики, рассказывающие об угрозе дропперства.

Дропперство — это соучастие в схемах мошенников, которое выражается в содействии переводу и обналичиванию похищенных денег.

В одном из таких роликов главный герой отказывается от предложения заработать на продаже банковских данных, осознав возможные последствия.

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В российских социальных сетях набирают популярность видеоролики, рассказывающие об угрозе дропперства.

Дропперство — это соучастие в схемах мошенников, которое выражается в содействии переводу и обналичиванию похищенных ими денег.

Так, в ролике от одного российского блогера друг главного героя рассказывает ему о простом способе заработка через продажу банковских данных, при этом уверяя, что в случае вскрытия схемы он отделается лишь легким наказанием.

Затем главный герой, получив первую "зарплату", собирается пойти на свидание со своей девушкой, но к нему в дом врываются сотрудники ФСБ . Сидя в наручниках, молодой человек осознает свое тяжелое положение: теперь ему грозит уголовная ответственность по более тяжелым статьям.

В конце видеоролика оказывается, что задержание было лишь плодом его воображения, возможным исходом, который ждет главного героя, если он согласится на эту схему.

« "Нет. Мне свобода дороже", — говорит он своим друзьям.

Закон об уголовной ответственности за дропперство вступил в силу 5 июля 2025 года. Согласно ему соучастникам аферистов, которые за деньги передают свои карты, грозит до трех лет лишения свободы, а за приобретение карты для передачи ее третьему лицу — до шести лет со штрафом от 100 до 500 тысяч рублей.