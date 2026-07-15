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В Сети набирают популярность видеоролики про опасность дропперства - РИА Новости, 15.07.2026
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10:51 15.07.2026 (обновлено: 14:55 15.07.2026)

В Сети набирают популярность видеоролики про опасность дропперства

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В российских социальных сетях набирают популярность видеоролики, рассказывающие об угрозе дропперства.
  • Дропперство — это соучастие в схемах мошенников, которое выражается в содействии переводу и обналичиванию похищенных денег.
  • В одном из таких роликов главный герой отказывается от предложения заработать на продаже банковских данных, осознав возможные последствия.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В российских социальных сетях набирают популярность видеоролики, рассказывающие об угрозе дропперства.
Дропперство — это соучастие в схемах мошенников, которое выражается в содействии переводу и обналичиванию похищенных ими денег.
Так, в ролике от одного российского блогера друг главного героя рассказывает ему о простом способе заработка через продажу банковских данных, при этом уверяя, что в случае вскрытия схемы он отделается лишь легким наказанием.
Затем главный герой, получив первую "зарплату", собирается пойти на свидание со своей девушкой, но к нему в дом врываются сотрудники ФСБ. Сидя в наручниках, молодой человек осознает свое тяжелое положение: теперь ему грозит уголовная ответственность по более тяжелым статьям.
В конце видеоролика оказывается, что задержание было лишь плодом его воображения, возможным исходом, который ждет главного героя, если он согласится на эту схему.
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"Нет. Мне свобода дороже", — говорит он своим друзьям.
Закон об уголовной ответственности за дропперство вступил в силу 5 июля 2025 года. Согласно ему соучастникам аферистов, которые за деньги передают свои карты, грозит до трех лет лишения свободы, а за приобретение карты для передачи ее третьему лицу — до шести лет со штрафом от 100 до 500 тысяч рублей.
На прошлой неделе в МВД порекомендовали обращать особое внимание, если незнакомцы просят перевести деньги от вашего имени, требуют доступ к карте или приложению, ведут только переписку без звонков и постоянно подгоняют, ссылаясь на срочность.
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