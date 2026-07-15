ПВО ночью сбила 93 БПЛА ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотника.
- Беспилотники были уничтожены над территориями нескольких российских регионов и над акваториями Азовского и Черного морей.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило Минобороны России.
"В течение ночи в период с 20.00 14 июля до 07.00 15 июля по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18