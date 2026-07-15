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В Белгородской области из-за удара украинского дрона ранен житель - РИА Новости, 15.07.2026
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11:42 15.07.2026
В Белгородской области из-за удара украинского дрона ранен житель

В селе Новая Таволжанка из-за атаки FPV-дрона по автомобилю ранен водитель

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Новая Таволжанка Белгородской области FPV-дрон атаковал автомобиль, водитель получил осколочные ранения.
  • При взрыве второго дрона загорелся частный дом, в городе Шебекино FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль.
  • В других населенных пунктах Белгородского региона в результате детонации дронов повреждены автомобили, гараж, хозпостройка.
БЕЛГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Водитель получил осколочные ранения в результате удара украинского FPV-дрона по автомобилю в селе Новая Таволжанка Белгородской области, сообщили в оперштабе региона.
"В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка FPV-дрон атаковал автомобиль. Водителя, получившего осколочные ранения лица, грудной клетки, рук и ноги, глава поселения доставил в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи пострадавший будет переведен в городскую больницу №2 г. Белгорода. Машина повреждена", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Кроме того, по данным штаба, в селе при взрыве второго дрона загорелся частный дом, в городе Шебекино FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль.
"В поселке Октябрьский Белгородского округа от детонации FPV-дрона посечены гараж и грузовой автомобиль. В селе Отрадное при взрыве дрона повреждено лобовое стекло автомобиля. В поселке Красная Яруга в результате ударов двух дронов повреждены окна хозпостройки и машина", - добавили в оперштабе.
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