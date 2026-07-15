В Белгородской области из-за удара украинского дрона ранен житель

БЕЛГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Водитель получил осколочные ранения в результате удара украинского FPV-дрона по автомобилю в селе Новая Таволжанка Белгородской области, сообщили в оперштабе региона.

"В поселке Октябрьский Белгородского округа от детонации FPV-дрона посечены гараж и грузовой автомобиль. В селе Отрадное при взрыве дрона повреждено лобовое стекло автомобиля. В поселке Красная Яруга в результате ударов двух дронов повреждены окна хозпостройки и машина", - добавили в оперштабе.