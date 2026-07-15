В Свердловской области сохраняется риск подтоплений новых территорий

Краткий пересказ от РИА ИИ В Свердловской области из-за сильных дождей и увеличения объемов сброса воды с гидротехнических сооружений есть риск дальнейшего подъема уровня воды и подтопления новых территорий.

В Ирбите и Ирбитском районе введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня из-за подъема уровня воды в реке Ница.

МЧС продолжает ликвидацию последствий паводка, проводится эвакуация людей с подтопленных территорий, в зоне подтопления остаются жилые дома, приусадебные участки, автомобильные дороги и мосты.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Очень сильные дожди и ливни, а также увеличение объемов сброса воды с гидротехнических сооружений ожидаются в Свердловской области, есть риск дальнейшего подъема уровня воды и подтопления новых территорий в отдельных муниципальных образованиях, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Сильные дожди начались в конце июня в Екатеринбурге и на территории Свердловской области , из-за обильных осадков в ряде муниципалитетов начался паводок. Во вторник режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня ввели в Ирбите из-за подъема уровня воды до критической отметки в реке Ница. Ранее режим ЧС был введен и на территории Ирбитского района.

"Гидрологическая обстановка (в Свердловской области - ред.) остается напряженной. В ближайшие сутки на территории региона сохранится непогода: ожидаются очень сильные дожди и ливни, а также увеличение объемов сброса воды с гидротехнических сооружений, что создает риски дальнейшего подъема уровня воды и подтопления новых территорий в отдельных муниципальных образованиях", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе отметили, что силы МЧС продолжают ликвидацию последствий дождевого паводка. В развернутых пунктах временного размещения находятся 67 человек, включая 21 ребенка. Остальные пострадавшие граждане временно проживают у родственников и знакомых. За минувшие сутки от воды освободились семь жилых домов, 56 приусадебных участков и один участок автомобильной дороги. Одновременно с этим в 10 муниципальных образованиях зафиксировано новое подтопление 177 жилых домов и 564 земельных участков.

"Спасатели проводят подворовые обходы, разъясняют гражданам правила безопасности и оказывают необходимую адресную помощь. Для населенных пунктов, оказавшихся в изоляции, организованы лодочные переправы. Проводится эвакуация людей с подтопленных территорий", - добавили в пресс-службе.