Рейтинг@Mail.ru
В Свердловской области сохраняется риск подтоплений новых территорий - РИА Новости, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:58 15.07.2026
В Свердловской области сохраняется риск подтоплений новых территорий

В Свердловской области сохранился риск подтоплений новых территорий из-за ливней

© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской областиПаводок в Свердловской области
Паводок в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области
Паводок в Свердловской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Свердловской области из-за сильных дождей и увеличения объемов сброса воды с гидротехнических сооружений есть риск дальнейшего подъема уровня воды и подтопления новых территорий.
  • В Ирбите и Ирбитском районе введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня из-за подъема уровня воды в реке Ница.
  • МЧС продолжает ликвидацию последствий паводка, проводится эвакуация людей с подтопленных территорий, в зоне подтопления остаются жилые дома, приусадебные участки, автомобильные дороги и мосты.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Очень сильные дожди и ливни, а также увеличение объемов сброса воды с гидротехнических сооружений ожидаются в Свердловской области, есть риск дальнейшего подъема уровня воды и подтопления новых территорий в отдельных муниципальных образованиях, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Сильные дожди начались в конце июня в Екатеринбурге и на территории Свердловской области, из-за обильных осадков в ряде муниципалитетов начался паводок. Во вторник режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня ввели в Ирбите из-за подъема уровня воды до критической отметки в реке Ница. Ранее режим ЧС был введен и на территории Ирбитского района.
Подъем уровня воды в реке Ница в Ирбите Свердловской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
В свердловском Ирбите ввели режим ЧС
Вчера, 13:18
"Гидрологическая обстановка (в Свердловской области - ред.) остается напряженной. В ближайшие сутки на территории региона сохранится непогода: ожидаются очень сильные дожди и ливни, а также увеличение объемов сброса воды с гидротехнических сооружений, что создает риски дальнейшего подъема уровня воды и подтопления новых территорий в отдельных муниципальных образованиях", - говорится в сообщении пресс-службы.
В пресс-службе отметили, что силы МЧС продолжают ликвидацию последствий дождевого паводка. В развернутых пунктах временного размещения находятся 67 человек, включая 21 ребенка. Остальные пострадавшие граждане временно проживают у родственников и знакомых. За минувшие сутки от воды освободились семь жилых домов, 56 приусадебных участков и один участок автомобильной дороги. Одновременно с этим в 10 муниципальных образованиях зафиксировано новое подтопление 177 жилых домов и 564 земельных участков.
"Спасатели проводят подворовые обходы, разъясняют гражданам правила безопасности и оказывают необходимую адресную помощь. Для населенных пунктов, оказавшихся в изоляции, организованы лодочные переправы. Проводится эвакуация людей с подтопленных территорий", - добавили в пресс-службе.
Как уточняется в сообщении, в результате продолжения выпадения обильных осадков на территории региона в 20 муниципальных образованиях в зоне подтопления остаются 362 частных жилых дома, пять дачных домов, 1760 приусадебных участков, два участка автомобильных дорог и девять низководных мостов.
Последствия паводка в Ирбитском районе Свердловской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
В Ирбитском районе Свердловской области подтопило более ста жилых домов
12 июля, 12:35
 
ПроисшествияСвердловская областьРоссияЕкатеринбургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала