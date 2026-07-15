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Шуваев сообщил о выделении еще 1,2 млрд руб на ремонт дорог Белгорода - РИА Новости, 15.07.2026
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Белгородская область
 
14:41 15.07.2026
Шуваев сообщил о выделении еще 1,2 млрд руб на ремонт дорог Белгорода

Власти Белгорода выделят на ремонт дорог 1,2 миллиарда рублей

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДорога
Дорога - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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БЕЛГОРОД, 15 июл – РИА Новости. Власти Белгородской области выделят на капитальный ремонт автомобильных дорог в областном центре дополнительно 1,2 миллиарда рублей, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
"На капитальный ремонт автомобильных дорог в Белгороде в 2026 году дополнительно выделим 1,2 миллиарда рублей", - сообщил Шуваев в своем канале в "Макс".
По его словам, по сравнению с прошлым годом в нынешнем объем ямочного ремонта здесь больше почти в пять раз, а износ дорожной сети составляет порядка 50%. На шести участках общей протяженностью 3,4 километра работы идут или уже завершены.
"Еще пять участков на 3,75 километра начнем в середине августа и завершим до конца октября... В 2027 году отремонтируем еще 13 участков, что составит уже 18 километров городских дорог", - отметил глава региона.
Вместе с этим обновляется дорожная сеть по всему региону. В Белгородском округе по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" обновили 1,4 километра дороги к Комсомольскому, которая напрямую связывает поселок с федеральной трассой М-2. Для многих местных это основной выезд, и теперь он стал гораздо удобнее, с новыми тротуарами, водоотводом и безопасным путепроводом.
А в Разумном по программе дорожных работ отремонтировали участок Белгород — Шебекино — Волоконовка протяженностью 1,5 километра. Также по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" привели к нормативу 1,2 километра подъезда к селу Ураково в Красненском округе.
"Современные и безопасные дороги — это комфорт каждого, кто передвигается на автомобильном транспорте. Работу будем продолжать, чтобы поездки стали удобнее", - подчеркнул Шуваев.
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