В федрегистр доноров костного мозга вступили 835 жителей Подмосковья

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В федеральный регистр доноров костного мозга вступили 835 жителей Подмосковья с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Костный мозг является главным органом кроветворения, обеспечивающим непрерывное обновление клеток крови. При некоторых заболеваниях его функция нарушается, что приводит к повреждению этих клеток или замедлению их производства. В таких случаях пациентам требуется пересадка костного мозга.

"Пересадка костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток показана при онкологических, гематологических, тяжелых наследственных и других заболеваниях. Забор всего 5% стволовых клеток донора не наносит вреда его здоровью – клеточный состав быстро восполняется. При этом для пациента, нуждающегося в трансплантации, это шанс на сохранение жизни. В этом году к регистру доноров присоединились 835 жителей Подмосковья, что на 219 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года", — сказал главный врач Московского областного центра крови Глеб Марнов, его слова приводит пресс-служба.