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В федрегистр доноров костного мозга вступили 835 жителей Подмосковья - РИА Новости, 15.07.2026
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Новости Подмосковья
 
16:48 15.07.2026
В федрегистр доноров костного мозга вступили 835 жителей Подмосковья

Более 800 жителей Подмосковья вошли в федеральный регистр доноров костного мозга

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПробирки с образцами крови
Пробирки с образцами крови - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В федеральный регистр доноров костного мозга вступили 835 жителей Подмосковья с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Костный мозг является главным органом кроветворения, обеспечивающим непрерывное обновление клеток крови. При некоторых заболеваниях его функция нарушается, что приводит к повреждению этих клеток или замедлению их производства. В таких случаях пациентам требуется пересадка костного мозга.
"Пересадка костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток показана при онкологических, гематологических, тяжелых наследственных и других заболеваниях. Забор всего 5% стволовых клеток донора не наносит вреда его здоровью – клеточный состав быстро восполняется. При этом для пациента, нуждающегося в трансплантации, это шанс на сохранение жизни. В этом году к регистру доноров присоединились 835 жителей Подмосковья, что на 219 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года", — сказал главный врач Московского областного центра крови Глеб Марнов, его слова приводит пресс-служба.
Стать донором костного мозга может человек в возрасте от 18 до 45 лет, не имеющий противопоказаний. Для вступления в регистр необходимо оставить заявку на региональном портале "Госуслуг" в разделе "Здоровье", после чего с заявителем свяжется сотрудник Московского областного центра крови для выбора даты визита.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Донорство
 
 
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