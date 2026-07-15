В Донецке почти 90 тысяч абонентов остались без электричества

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Донецке произошло отключение 768 трансформаторных подстанций.
- Почти 90 тысяч абонентов остались без света.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Специалисты ведут восстановительные работы в Донецке, где почти 90 тысяч абонентов остались без электричества из-за отключения 768 трансформаторных подстанций, сообщил мэр Алексей Кулемзин.
"По информации АО "Юго-Западная электросетевая компания" "Донецкэнерго", в Кировском, Куйбышевском, Ворошиловском, Киевском и Калининском районах произошло отключение 768 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 88 267 абонентов", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Проводятся работы по восстановлению электроснабжения, добавил мэр.