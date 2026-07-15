Рейтинг@Mail.ru
В Донецке почти 90 тысяч абонентов остались без электричества - РИА Новости, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 15.07.2026
В Донецке почти 90 тысяч абонентов остались без электричества

В Донецке 88,3 тысячи абонентов остались без света

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Донецк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Донецке произошло отключение 768 трансформаторных подстанций.
  • Почти 90 тысяч абонентов остались без света.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Специалисты ведут восстановительные работы в Донецке, где почти 90 тысяч абонентов остались без электричества из-за отключения 768 трансформаторных подстанций, сообщил мэр Алексей Кулемзин.
"По информации АО "Юго-Западная электросетевая компания" "Донецкэнерго", в Кировском, Куйбышевском, Ворошиловском, Киевском и Калининском районах произошло отключение 768 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 88 267 абонентов", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Проводятся работы по восстановлению электроснабжения, добавил мэр.
Высоковольтные ЛЭП - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Керчь осталась без электричества из-за атаки беспилотников
Вчера, 08:48
 
ПроисшествияДонецкКалининский районАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала