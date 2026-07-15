МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Проект "Активное долголетие" объединил 835 тысяч участников в Подмосковье в этом году, что на 67% больше, чем годом ранее, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

"Нашему проекту “Активное долголетие” уже почти семь лет, и сегодня в проекте 835 тысяч участников — на 67% больше, чем годом ранее. Во всех городских округах работают клубы, в которых доступно 31 направление: от спорта и творчества до курсов цифровой грамотности и работы с нейросетями", — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводятся на официальном портале.

Она добавила, что возраст не является преградой, ведь самой старшей участнице программы 99 лет.

Во всех городских округах работают 68 клубов. Для пенсионеров доступны 75 экскурсионных маршрутов, с начала лета их посетили 20 тысяч человек.