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Проект "Активное долголетие" объединил 835 тысяч участников в Подмосковье - РИА Новости, 15.07.2026
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Новости Подмосковья
 
18:56 15.07.2026 (обновлено: 19:03 15.07.2026)
Проект "Активное долголетие" объединил 835 тысяч участников в Подмосковье

Проект "Активное долголетие" объединил 835 тысяч участников в Московской области

© Фото : пресс-служба Комитета по туризму Московской области Клуб "Активное долголетие"
 Клуб Активное долголетие - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : пресс-служба Комитета по туризму Московской области
Клуб "Активное долголетие". Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Проект "Активное долголетие" объединил 835 тысяч участников в Подмосковье в этом году, что на 67% больше, чем годом ранее, сообщается на официальном портале правительства Московской области.
"Нашему проекту “Активное долголетие” уже почти семь лет, и сегодня в проекте 835 тысяч участников — на 67% больше, чем годом ранее. Во всех городских округах работают клубы, в которых доступно 31 направление: от спорта и творчества до курсов цифровой грамотности и работы с нейросетями", — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводятся на официальном портале.
Она добавила, что возраст не является преградой, ведь самой старшей участнице программы 99 лет.
Во всех городских округах работают 68 клубов. Для пенсионеров доступны 75 экскурсионных маршрутов, с начала лета их посетили 20 тысяч человек.
Участниками проекта "Активное долголетие" могут стать мужчины от 60 лет, женщины от 55 лет, а также пенсионеры по выслуге лет от 50 лет с постоянной регистрацией в Подмосковье.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила БолатаеваДолголетие
 
 
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