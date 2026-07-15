Посол России отметил роль "Большого договора" для глобальной стабильности

ПЕКИН, 15 июл – РИА Новости. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем является ключевым элементом региональной и глобальной стабильности, одной из несущих опор формирующегося миропорядка, заявил РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов.

"Международное значение договора трудно переоценить", - заявил Моргулов, отметив, что документ часто называют базовым для двусторонних отношений или "Большим договором".

Он подчеркнул, что "документ не только обеспечивает последовательное укрепление уз дружбы двух великих держав-соседей – России и Китая, но и является ключевым элементом региональной и глобальной стабильности, одной из несущих опор будущего миропорядка, формирование которого происходит на наших глазах".