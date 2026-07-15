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Посол России отметил роль "Большого договора" для глобальной стабильности - РИА Новости, 15.07.2026
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15:50 15.07.2026
Посол России отметил роль "Большого договора" для глобальной стабильности

Моргулов назвал "Большой договор" РФ и КНР ключевым в глобальной стабильности

© Фото : Посольство РФИгорь Моргулов
Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : Посольство РФ
Игорь Моргулов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем является ключевым элементом региональной и глобальной стабильности.
  • 16 июля Россия и Китай отмечают 25-ю годовщину подписания этого Договора.
ПЕКИН, 15 июл – РИА Новости. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем является ключевым элементом региональной и глобальной стабильности, одной из несущих опор формирующегося миропорядка, заявил РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов.
Россия и Китай 16 июля отмечают 25-ю годовщину подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
"Международное значение договора трудно переоценить", - заявил Моргулов, отметив, что документ часто называют базовым для двусторонних отношений или "Большим договором".
Он подчеркнул, что "документ не только обеспечивает последовательное укрепление уз дружбы двух великих держав-соседей – России и Китая, но и является ключевым элементом региональной и глобальной стабильности, одной из несущих опор будущего миропорядка, формирование которого происходит на наших глазах".
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