В ДНР будут заочно судить британского наемника, воевавшего на стороне ВСУ

По версии следствия, весной 2022 года Тейлор прибыл на Украину, где в качестве наемника вступил в состав Интернационального легиона. На территории тренировочных баз он прошел военную подготовку, был обеспечен оружием и необходимой экипировкой, после чего принимал участие в боях против ВС РФ. По данным Генпрокуратуры, в январе 2026 года наемник перешел на службу в 475-й отдельный штурмовой полк сухопутных войск ВСУ, где до весны принимал участие в конфликте.