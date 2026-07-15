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В ДНР будут заочно судить британского наемника, воевавшего на стороне ВСУ - РИА Новости, 15.07.2026
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15:34 15.07.2026
В ДНР будут заочно судить британского наемника, воевавшего на стороне ВСУ

В ДНР будут заочно судить иностранного наемника ВСУ из Британии

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение в отношении гражданина Великобритании Джеймса Ричарда Тейлора, воюющего на стороне Киева.
  • Джеймс Ричард Тейлор объявлен в международный розыск и заочно арестован по статье об участии наемника в вооруженном конфликте.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Наемник из Великобритании Джеймс Ричард Тейлор, воевавший на стороне Киева, заочно предстанет перед судом в ДНР, он объявлен в международный розыск, сообщается на сайте Генпрокуратуры России.
"Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего гражданина Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Джеймса Ричарда Тейлора... Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Он заочно обвиняется по статье об участии наемника в вооруженном конфликте. Тейлор объявлен в международный розыск, заочно арестован.
По версии следствия, весной 2022 года Тейлор прибыл на Украину, где в качестве наемника вступил в состав Интернационального легиона. На территории тренировочных баз он прошел военную подготовку, был обеспечен оружием и необходимой экипировкой, после чего принимал участие в боях против ВС РФ. По данным Генпрокуратуры, в январе 2026 года наемник перешел на службу в 475-й отдельный штурмовой полк сухопутных войск ВСУ, где до весны принимал участие в конфликте.
За указанные действия наемник получил почти 4 миллиона рублей вознаграждения.
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Донецкая Народная РеспубликаВеликобританияРоссияГенеральная прокуратура РФВооруженные силы Украины
 
 
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