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Американский бизнес расплачивается за введение санкций, заявил Дмитриев - РИА Новости, 15.07.2026
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12:05 15.07.2026
Американский бизнес расплачивается за введение санкций, заявил Дмитриев

Дмитриев: компании США расплачиваются за ошибочные санкции против России

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
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Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что американские компании и сотрудники расплачиваются за ошибочные решения о введении санкций против России.
  • Глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи оценил убытки американского бизнеса от антироссийских санкций в 200 миллиардов долларов.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Американские компании и сотрудники расплачиваются за ошибочные решения о введении санкций против России, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Глава Американской торговой палаты в России оценивает убытки американских компаний от антироссийских санкций (бывшего президента США Джо - ред.) Байдена в 200 миллиардов долларов. Эта оценка по-прежнему ниже нашей прежней оценки убытков в 300 миллиардов долларов. Американские компании и сотрудники расплачиваются за ошибочные решения о введении санкций", - написал Дмитриев в соцсети X.
Главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи ранее в среду заявил РИА Новости, что американский бизнес за четыре года потерял 200 миллиардов долларов из-за санкций против России.
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