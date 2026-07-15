Американский бизнес расплачивается за введение санкций, заявил Дмитриев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что американские компании и сотрудники расплачиваются за ошибочные решения о введении санкций против России.
- Глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи оценил убытки американского бизнеса от антироссийских санкций в 200 миллиардов долларов.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Американские компании и сотрудники расплачиваются за ошибочные решения о введении санкций против России, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Глава Американской торговой палаты в России оценивает убытки американских компаний от антироссийских санкций (бывшего президента США Джо - ред.) Байдена в 200 миллиардов долларов. Эта оценка по-прежнему ниже нашей прежней оценки убытков в 300 миллиардов долларов. Американские компании и сотрудники расплачиваются за ошибочные решения о введении санкций", - написал Дмитриев в соцсети X.
Главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи ранее в среду заявил РИА Новости, что американский бизнес за четыре года потерял 200 миллиардов долларов из-за санкций против России.