Американский бизнес расплачивается за введение санкций, заявил Дмитриев

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Американские компании и сотрудники расплачиваются за ошибочные решения о введении санкций против России, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи ранее в среду заявил РИА Новости, что американский бизнес за четыре года потерял 200 миллиардов долларов из-за санкций против России.