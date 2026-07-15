Дети, которых искали в Карелии, преодолели 50 километров до Петрозаводска

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Брат и сестра, которых искали в Карелии, преодолели около 50 километров пути от Кондопоги до Петрозаводска пешком и на попутках, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики.

"Расстояние между городами порядка 50 километров. Почему они решили добраться до Петрозаводска, каких-то внятных объяснений они дать не смогли. Они добирались до Петрозаводска пешком и на попутках. В настоящее время проводится проверка", - сказала собеседница агентства.