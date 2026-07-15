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Дети, которых искали в Карелии, преодолели 50 километров до Петрозаводска - РИА Новости, 15.07.2026
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12:58 15.07.2026
Дети, которых искали в Карелии, преодолели 50 километров до Петрозаводска

Дети, которых искали в Карелии, преодолели 50 километров пешком и на попутках

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Карелии искали 11-летнего брата и 13-летнюю сестру из Кондопоги, местоположение которых было неизвестно с понедельника.
  • Во вторник детей нашли в Петрозаводске, они преодолели около 50 километров пути от Кондопоги до Петрозаводска пешком и на попутках.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Брат и сестра, которых искали в Карелии, преодолели около 50 километров пути от Кондопоги до Петрозаводска пешком и на попутках, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики.
Ранее в региональном поисковом отряде "ЛизаАлерт" РИА Новости сообщили, что ведется поиск 11-летнего брата и 13-летней сестры из Кондопоги, местоположение которых не было известно с понедельника. Во вторник, по данным "ЛизаАлерт", детей нашли в Петрозаводске.
"Расстояние между городами порядка 50 километров. Почему они решили добраться до Петрозаводска, каких-то внятных объяснений они дать не смогли. Они добирались до Петрозаводска пешком и на попутках. В настоящее время проводится проверка", - сказала собеседница агентства.
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ПроисшествияПетрозаводскКондопогаРеспублика Карелия
 
 
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