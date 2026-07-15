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В Челябинской области возбудили дело после гибели подростка в реке - РИА Новости, 15.07.2026
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12:13 15.07.2026 (обновлено: 12:17 15.07.2026)
В Челябинской области возбудили дело после гибели подростка в реке

СК в Челябинской области возбудил дело после гибели подростка в реке Урал

© Челябинский Следком/TelegramСотрудники СК проводят следственные мероприятия на месте гибели мальчика в Магнитогорске
Сотрудники СК проводят следственные мероприятия на месте гибели мальчика в Магнитогорске - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Челябинский Следком/Telegram
Сотрудники СК проводят следственные мероприятия на месте гибели мальчика в Магнитогорске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двенадцатилетний мальчик утонул в реке Урал в Магнитогорске, купаясь со старшим братом без взрослых.
  • Тело погибшего обнаружено на дне водоема на глубине около четырех метров, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
  • Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и причины, способствовавшие случившемуся.
ЧЕЛЯБИНСК, 15 июл - РИА Новости. Двенадцатилетний мальчик утонул в реке Урал в Магнитогорске Челябинской области, купаясь со страшим братом без взрослых, следователи возбудили уголовное дело, сообщило региональное СУСК РФ.
По данным следствия, днем 14 июля 12-летний мальчик с 14-летним братом в отсутствие взрослых купались в реке Урал вблизи садового некоммерческого товарищества в Магнитогорске. Младший из братьев отплыл от берега на расстояние около восьми метров. Во время купания младший стал тонуть, после чего старший брат обратился за помощью по телефону 112.
"Сегодня в дневное время в ходе поисковых мероприятий спасатели обнаружили тело погибшего на дне водоема на глубине около четырех метров. Следователем Орджоникидзевского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, мальчик воспитывался в полной семье, на профилактических учетах несовершеннолетние не состояли. Законные представители детей в момент произошедшего находились на работе, отмечает СУСК.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие случившемуся, поясняет СК.
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ПроисшествияРоссияУралМагнитогорскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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