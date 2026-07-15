Число смертей от лихорадки Эбола в ДР Конго превысило 750

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 750.
- Власти республики дополнили список официально затронутых вспышкой лихорадки Эбола районов, включив в него провинции Чопо и Верхний Уэле.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Число смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 750, передает агентство Рейтер со ссылкой на министерство связи и СМИ страны.
Ранее власти страны сообщали, что число погибших достигло 702.
"Количество подтвержденных случаев заболевания возросло до 2011, включая 754 летальных исходов", - говорится в сообщении агентства.
В пятницу министр здравоохранения страны Роже Камба сообщил, что власти республики дополнили список официально затронутых вспышкой лихорадки Эбола районов, включив в него провинции Чопо и Верхний Уэле.