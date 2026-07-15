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Число смертей от лихорадки Эбола в ДР Конго превысило 750 - РИА Новости, 15.07.2026
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02:26 15.07.2026
Число смертей от лихорадки Эбола в ДР Конго превысило 750

Reuters: в ДР Конго число жертв лихорадки Эбола превысило 750 человек

© Фото : Victor Laken, IFRCМедики транспортируют тело жертвы лихорадки Эбола
Медики транспортируют тело жертвы лихорадки Эбола - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : Victor Laken, IFRC
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 750.
  • Власти республики дополнили список официально затронутых вспышкой лихорадки Эбола районов, включив в него провинции Чопо и Верхний Уэле.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Число смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 750, передает агентство Рейтер со ссылкой на министерство связи и СМИ страны.
Ранее власти страны сообщали, что число погибших достигло 702.
"Количество подтвержденных случаев заболевания возросло до 2011, включая 754 летальных исходов", - говорится в сообщении агентства.
В пятницу министр здравоохранения страны Роже Камба сообщил, что власти республики дополнили список официально затронутых вспышкой лихорадки Эбола районов, включив в него провинции Чопо и Верхний Уэле.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 17 мая признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.
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В миреДемократическая Республика КонгоРеспублика КонгоУгандаВОЗРаспространение лихорадки Эбола
 
 
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