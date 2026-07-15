В Москве открыли наследственное дело актера Высоковского

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Наследственное дело после гибели актера из сериала "Бригада" Александра Высоковского открыто в Москве, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Широкую известность Высоковскому принесла роль Макса в сериале "Бригада". Также он снимался в фильме "Бумер", где сыграл сотрудника полиции, и в сериалах "Марш Турецкого", "Ундина" и Next.