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В Москве открыли наследственное дело актера Высоковского - РИА Новости, 15.07.2026
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11:45 15.07.2026
В Москве открыли наследственное дело актера Высоковского

Наследственное дело актера из "Бригады" Высоковского открыли в Москве

© Фото : Александр Высоковский/ВКонтактеАлександр Высоковский
Александр Высоковский - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : Александр Высоковский/ВКонтакте
Александр Высоковский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После гибели актера Александра Высоковского открыто наследственное дело в Москве.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Наследственное дело после гибели актера из сериала "Бригада" Александра Высоковского открыто в Москве, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Артист пропал на рыбалке на Оке в Подмосковье, куда отправился с сыном 30 июня, 1 июля его тело достали из реки, сообщали РИА Новости в правоохранительных органах. Актеру было 62 года.
"Высоковский Александр Викторович… Наследственное дело открыто", - говорится в материалах.
Как следует из документов, дело ведет нотариус в Москве.
Широкую известность Высоковскому принесла роль Макса в сериале "Бригада". Также он снимался в фильме "Бумер", где сыграл сотрудника полиции, и в сериалах "Марш Турецкого", "Ундина" и Next.
Александр Высоковский - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Источник: смерть актера Высоковского не носит криминального характера
2 июля, 11:10
 
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