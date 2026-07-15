В Москве открыли наследственное дело актера Высоковского

Краткий пересказ от РИА ИИ
- После гибели актера Александра Высоковского открыто наследственное дело в Москве.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Наследственное дело после гибели актера из сериала "Бригада" Александра Высоковского открыто в Москве, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Артист пропал на рыбалке на Оке в Подмосковье, куда отправился с сыном 30 июня, 1 июля его тело достали из реки, сообщали РИА Новости в правоохранительных органах. Актеру было 62 года.
"Высоковский Александр Викторович… Наследственное дело открыто", - говорится в материалах.
Как следует из документов, дело ведет нотариус в Москве.
Широкую известность Высоковскому принесла роль Макса в сериале "Бригада". Также он снимался в фильме "Бумер", где сыграл сотрудника полиции, и в сериалах "Марш Турецкого", "Ундина" и Next.