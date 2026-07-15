В Саратовской области объявили угрозу атаки беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Саратовской области объявлена угроза атаки беспилотников.
- Экстренные службы приведены в полную готовность.
САРАТОВ, 15 июл - РИА Новости. Угроза атаки беспилотников объявлена в Саратовской области, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
"От министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность", - написал глава региона в канале на платформе "Макс".
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