Минобороны показало удары БПЛА "Герань-4 сикер" по украинским сухогрузам

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео ударов БПЛА "Герань-4 сикер" по сухогрузам в порту Черноморска и по украинским кораблям в Днепро-Бугском порту.

Как подчеркивали в Минобороны, армия бьет по инфраструктуре в целях снижения военно-экономического потенциала противника. При этом российские бойцы применяют ударные БПЛА и высокоточное оружие большой дальности, которое способно преодолевать системы ПВО и ПРО и уничтожать любые цели как в Киеве, так и на всей территории Украины.