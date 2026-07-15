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Минобороны показало удары БПЛА "Герань-4 сикер" по украинским сухогрузам - РИА Новости, 16.07.2026
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19:57 15.07.2026 (обновлено: 00:21 16.07.2026)
Минобороны показало удары БПЛА "Герань-4 сикер" по украинским сухогрузам

Минобороны показало удары БПЛА "Герань-4 сикер" по сухогрузам в Черноморске

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобороны России опубликовало видео ударов БПЛА «Герань-4 сикер» по сухогрузам в порту Черноморск и украинским кораблям в Днепро-Бугском порту.
  • На видео зафиксированы обнаруженные украинские корабли и сухогрузы, а также показан взрыв, подтверждающий поражение цели.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео ударов БПЛА "Герань-4 сикер" по сухогрузам в порту Черноморска и по украинским кораблям в Днепро-Бугском порту.
На кадрах запечатлены обнаруженные украинские корабли и сухогрузы.
Кроме того, в конце видеозаписи показан взрыв, доказывающий, что цель поражена.
Как подчеркивали в Минобороны, армия бьет по инфраструктуре в целях снижения военно-экономического потенциала противника. При этом российские бойцы применяют ударные БПЛА и высокоточное оружие большой дальности, которое способно преодолевать системы ПВО и ПРО и уничтожать любые цели как в Киеве, так и на всей территории Украины.
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ЧерноморскОдесская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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