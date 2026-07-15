В Краснодарском крае при падении обломков БПЛА пострадал один человек

Краткий пересказ от РИА ИИ Один человек пострадал при падении обломков БПЛА в станице Крыловской, ему оказали медицинскую помощь на месте без госпитализации.

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КРАСНОДАР, 15 июл - РИА Новости. Один человек пострадал при падении обломков БПЛА в станице Крыловской, ему оказали медицинскую помощь без госпитализации, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

"Из-за падения обломков БПЛА в станице Крыловской пострадал один человек. Ему оказали необходимую медицинскую помощь на месте без госпитализации", - говорится в сообщении.