В Краснодарском крае при падении обломков БПЛА пострадал один человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Один человек пострадал при падении обломков БПЛА в станице Крыловской, ему оказали медицинскую помощь на месте без госпитализации.
- Фрагменты беспилотника повредили навес и остекление частного дома.
КРАСНОДАР, 15 июл - РИА Новости. Один человек пострадал при падении обломков БПЛА в станице Крыловской, ему оказали медицинскую помощь без госпитализации, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"Из-за падения обломков БПЛА в станице Крыловской пострадал один человек. Ему оказали необходимую медицинскую помощь на месте без госпитализации", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, фрагменты беспилотника также повредили навес и остекление частного дома. На месте работают оперативные и специальные службы, добавляется в сообщении.