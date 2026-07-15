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В Краснодарском крае при падении обломков БПЛА пострадал один человек - РИА Новости, 15.07.2026
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13:49 15.07.2026
В Краснодарском крае при падении обломков БПЛА пострадал один человек

В станице Крыловской при падении обломков БПЛА пострадал один человек

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшеры скорой медицинской помощи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Один человек пострадал при падении обломков БПЛА в станице Крыловской, ему оказали медицинскую помощь на месте без госпитализации.
  • Фрагменты беспилотника повредили навес и остекление частного дома.
КРАСНОДАР, 15 июл - РИА Новости. Один человек пострадал при падении обломков БПЛА в станице Крыловской, ему оказали медицинскую помощь без госпитализации, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"Из-за падения обломков БПЛА в станице Крыловской пострадал один человек. Ему оказали необходимую медицинскую помощь на месте без госпитализации", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, фрагменты беспилотника также повредили навес и остекление частного дома. На месте работают оперативные и специальные службы, добавляется в сообщении.
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