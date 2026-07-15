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В Ираке упал беспилотник - РИА Новости, 15.07.2026
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11:38 15.07.2026 (обновлено: 15:13 15.07.2026)
В Ираке упал беспилотник

Al-Jazeera: недалеко от ключевого порта Фау на юге Ирака упал беспилотник

© REUTERSДым поднимается в иракском порту Фау после падения беспилотника. Кадр видео
Дым поднимается в иракском порту Фау после падения беспилотника. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© REUTERS
Дым поднимается в иракском порту Фау после падения беспилотника. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • БПЛА неустановленного происхождения упал недалеко от порта Фау на юге Ирака.
  • Материального ущерба в результате инцидента не зафиксировано.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. БПЛА неустановленного происхождения упал недалеко от ключевого порта Фау на юге Ирака, передает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в иракских органах безопасности.
"Неизвестный БПЛА рухнул возле порта Фау", - заявил источник.
В результате инцидента материального ущерба не зафиксировано, сообщили власти провинции Басра в пресс-релизе.
Порт Фау является стратегическим проектом для властей Ирака. По завершению строительства, как ожидается, порт станет крупнейшим на Ближнем Востоке.
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