В Ираке упал беспилотник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- БПЛА неустановленного происхождения упал недалеко от порта Фау на юге Ирака.
- Материального ущерба в результате инцидента не зафиксировано.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. БПЛА неустановленного происхождения упал недалеко от ключевого порта Фау на юге Ирака, передает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в иракских органах безопасности.
"Неизвестный БПЛА рухнул возле порта Фау", - заявил источник.
В результате инцидента материального ущерба не зафиксировано, сообщили власти провинции Басра в пресс-релизе.
Порт Фау является стратегическим проектом для властей Ирака. По завершению строительства, как ожидается, порт станет крупнейшим на Ближнем Востоке.