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В Брянской области уничтожили 112 украинских беспилотников - РИА Новости, 15.07.2026
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09:52 15.07.2026 (обновлено: 09:53 15.07.2026)
В Брянской области уничтожили 112 украинских беспилотников

Над Брянской областью за сутки уничтожили 112 украинских БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За сутки над Брянской областью уничтожено 112 украинских БПЛА.
  • Беспилотники уничтожены подразделениями ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады «БАРС-Брянск», Брянского линейного отдела МВД России на транспорте и спецподразделениями Росгвардии по региону.
БРЯНСК, 15 июл – РИА Новости. Уничтожено 112 украинских БПЛА за сутки над Брянской областью, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"За прошедшие сутки над территорией Брянской области… уничтожено 112 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал врио губернатора в своем Telegram-канале.
Ковальчук уточнил, что беспилолтники уничтожены подразделениями ПВО министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", Брянского линейного отдела МВД России на транспорте и спецподразделениями Росгвардии по региону.
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