В Брянской области уничтожили 112 украинских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За сутки над Брянской областью уничтожено 112 украинских БПЛА.
- Беспилотники уничтожены подразделениями ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады «БАРС-Брянск», Брянского линейного отдела МВД России на транспорте и спецподразделениями Росгвардии по региону.
БРЯНСК, 15 июл – РИА Новости. Уничтожено 112 украинских БПЛА за сутки над Брянской областью, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"За прошедшие сутки над территорией Брянской области… уничтожено 112 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал врио губернатора в своем Telegram-канале.
Ковальчук уточнил, что беспилолтники уничтожены подразделениями ПВО министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", Брянского линейного отдела МВД России на транспорте и спецподразделениями Росгвардии по региону.
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