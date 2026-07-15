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ВС России уничтожили газораспределительную станцию в Краматорске - РИА Новости, 15.07.2026
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09:20 15.07.2026 (обновлено: 09:27 15.07.2026)
ВС России уничтожили газораспределительную станцию в Краматорске

ВС России ударами БПЛА уничтожили газораспределительную станцию в Краматорске

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчет беспилотников "Герань" уничтожил газораспределительную станцию в Краматорске, которая использовалась в интересах ВСУ.
  • ВС России продолжают поражать объекты, обеспечивающие энергией предприятия военно-промышленного комплекса Украины.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ударом расчета беспилотников "Герань" уничтожена используемая в интересах ВСУ газораспределительная станция в Краматорске, сообщили в Минобороны РФ.
Российское военное ведомство опубликовало кадры уничтожения расчетом БПЛА "Герань" газораспределительной станции в Краматорске Донецкой Народной Республики, используемой в интересах ВСУ. Они отметили, что ВС РФ продолжают поражать объекты, которые обеспечивают энергией предприятия, обслуживающие военно-промышленный комплекс Украины.
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