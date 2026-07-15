ВС России уничтожили газораспределительную станцию в Краматорске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчет беспилотников "Герань" уничтожил газораспределительную станцию в Краматорске, которая использовалась в интересах ВСУ.
- ВС России продолжают поражать объекты, обеспечивающие энергией предприятия военно-промышленного комплекса Украины.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ударом расчета беспилотников "Герань" уничтожена используемая в интересах ВСУ газораспределительная станция в Краматорске, сообщили в Минобороны РФ.
Российское военное ведомство опубликовало кадры уничтожения расчетом БПЛА "Герань" газораспределительной станции в Краматорске Донецкой Народной Республики, используемой в интересах ВСУ. Они отметили, что ВС РФ продолжают поражать объекты, которые обеспечивают энергией предприятия, обслуживающие военно-промышленный комплекс Украины.