Краткий пересказ от РИА ИИ Операторы БПЛА группировки войск «Север» за первую неделю июля уничтожили 20 единиц автомобильной техники ВСУ в Харьковской области.

В работе использовались как радиоуправляемые БПЛА, так и дроны на оптоволокне с кумулятивной и осколочно-фугасной боевой частью.

Операторы вели непрерывный мониторинг логистических путей и мест скопления техники противника.

БЕЛГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Операторы БПЛА "Севера" за первую неделю июля уничтожили 20 единиц автомобильной техники ВСУ в Харьковской области, не жалея дронов для гарантированного поражения целей, рассказал РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го армейского корпуса с позывным Карта.

"Расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили 20 единиц автомобильного транспорта ВСУ за первую неделю июля в Харьковской области", - рассказал офицер.

Как отметил собеседник агентства, операторы вели непрерывный мониторинг логистических путей и мест скопления техники противника. Данные о выявленных целях оперативно передавались на командные пункты и ударным расчетам.

В работе использовались как радиоуправляемые БПЛА, так и дроны на оптоволокне. Боевая часть применялась кумулятивная и осколочно-фугасная. Автомобили ВСУ, пояснил офицер, доставляли провиант, боеприпасы, грузы, а также использовались при ротации личного состава.