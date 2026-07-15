Краткий пересказ от РИА ИИ
- Операторы БПЛА группировки войск «Север» за первую неделю июля уничтожили 20 единиц автомобильной техники ВСУ в Харьковской области.
- В работе использовались как радиоуправляемые БПЛА, так и дроны на оптоволокне с кумулятивной и осколочно-фугасной боевой частью.
- Операторы вели непрерывный мониторинг логистических путей и мест скопления техники противника.
БЕЛГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Операторы БПЛА "Севера" за первую неделю июля уничтожили 20 единиц автомобильной техники ВСУ в Харьковской области, не жалея дронов для гарантированного поражения целей, рассказал РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го армейского корпуса с позывным Карта.
"Расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили 20 единиц автомобильного транспорта ВСУ за первую неделю июля в Харьковской области", - рассказал офицер.
Как отметил собеседник агентства, операторы вели непрерывный мониторинг логистических путей и мест скопления техники противника. Данные о выявленных целях оперативно передавались на командные пункты и ударным расчетам.
В работе использовались как радиоуправляемые БПЛА, так и дроны на оптоволокне. Боевая часть применялась кумулятивная и осколочно-фугасная. Автомобили ВСУ, пояснил офицер, доставляли провиант, боеприпасы, грузы, а также использовались при ротации личного состава.
"Для полного уничтожения техники без возможности ее восстановления мы бьем наверняка и в цель, птиц никогда не жалеем. Нередко проводим машину и до конечной точки, чтобы вычислить местонахождение врага", — подчеркнул Карта.