В Ростове уничтожили БПЛА, никто не пострадал

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ходе отражения ночной атаки на Ростов-на-Дону вражеские БПЛА были уничтожены, пострадавших нет.
- Обломки БПЛА повредили кровлю частного дома в Железнодорожном районе, а взрывной волной повреждено остекление в одной из квартир жилого дома в Советском районе.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Вражеские БПЛА уничтожены в ходе отражения ночной атаки на Ростов-на-Дону, никто не пострадал, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Ростове-на-Дону... Пострадавших нет", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что в Железнодорожном районе обломки БПЛА повредили кровлю частного дома, а в Советском районе взрывной волной повреждено остекление в одной из квартир жилого дома.
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