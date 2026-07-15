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В Ростове уничтожили БПЛА, никто не пострадал - РИА Новости, 15.07.2026
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07:22 15.07.2026
В Ростове уничтожили БПЛА, никто не пострадал

Слюсарь: ПВО ночью отразили атаку БПЛА на Ростов, никто не пострадал

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета ЗРК "Тор-М2"
Боевая работа расчета ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Боевая работа расчета ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ходе отражения ночной атаки на Ростов-на-Дону вражеские БПЛА были уничтожены, пострадавших нет.
  • Обломки БПЛА повредили кровлю частного дома в Железнодорожном районе, а взрывной волной повреждено остекление в одной из квартир жилого дома в Советском районе.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Вражеские БПЛА уничтожены в ходе отражения ночной атаки на Ростов-на-Дону, никто не пострадал, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Ростове-на-Дону... Пострадавших нет", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что в Железнодорожном районе обломки БПЛА повредили кровлю частного дома, а в Советском районе взрывной волной повреждено остекление в одной из квартир жилого дома.
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22 июня 2022, 17:18
 
Ростов-на-ДонуРостовская областьСоветский районЮрий СлюсарьБезопасность
 
 
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