В Ростове уничтожили БПЛА, никто не пострадал

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Вражеские БПЛА уничтожены в ходе отражения ночной атаки на Ростов-на-Дону, никто не пострадал, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что в Железнодорожном районе обломки БПЛА повредили кровлю частного дома, а в Советском районе взрывной волной повреждено остекление в одной из квартир жилого дома.