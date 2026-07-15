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Бойцы "Севера" за ночь уничтожили четыре огневые группы ВСУ - РИА Новости, 15.07.2026
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06:06 15.07.2026
Бойцы "Севера" за ночь уничтожили четыре огневые группы ВСУ

ВС России за ночь уничтожили 4 огневые группы ВСУ и артиллерийскую установку

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские расчеты ударных БПЛА за минувшую ночь уничтожили вражескую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» в Харьковской и Сумской областях.
  • Операторами войск беспилотных систем группировки войск «Север» было вскрыто передвижение огневых групп и пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях.
  • В результате боевой работы расчетов ФПВ дронов уничтожены 4 огневые группы, 120-мм миномет, пункт управления БПЛА и более 20 солдат ВСУ.
КУРСК, 15 июл – РИА Новости. Российские расчеты ударных БПЛА за минувшую ночь уничтожили вражескую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", четыре огневые группы ВСУ и более 20 украинских солдат в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".
"В ходе выполнения боевых задач за прошедшую ночь операторами войск беспилотных систем группировки войск "Север" было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях", – рассказали агентству в группировке войск "Север".
Там же уточнили, что координаты целей были переданы на командные пункты по штатным средствам связи, после чего командирами было принято решение об уничтожении целей ударными БПЛА.
"В результате боевой работы расчетов ФПВ дронов уничтожили: самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", 120-мм миномет, пункт управления БПЛА, 4 огневые группы, 2 квадроцикла и пикап ВСУ. Общая численность потерь составила более 20 солдат ВСУ", – говорится в сообщении.
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