Краткий пересказ от РИА ИИ Российские расчеты ударных БПЛА за минувшую ночь уничтожили вражескую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» в Харьковской и Сумской областях.

Операторами войск беспилотных систем группировки войск «Север» было вскрыто передвижение огневых групп и пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях.

В результате боевой работы расчетов ФПВ дронов уничтожены 4 огневые группы, 120-мм миномет, пункт управления БПЛА и более 20 солдат ВСУ.

КУРСК, 15 июл – РИА Новости. Российские расчеты ударных БПЛА за минувшую ночь уничтожили вражескую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", четыре огневые группы ВСУ и более 20 украинских солдат в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".

"В ходе выполнения боевых задач за прошедшую ночь операторами войск беспилотных систем группировки войск "Север" было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях", – рассказали агентству в группировке войск "Север".

Там же уточнили, что координаты целей были переданы на командные пункты по штатным средствам связи, после чего командирами было принято решение об уничтожении целей ударными БПЛА.