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Российские бойцы зафиксировали присутствие иностранных наемников ВСУ в ДНР - РИА Новости, 15.07.2026
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15:00 15.07.2026
Российские бойцы зафиксировали присутствие иностранных наемников ВСУ в ДНР

ВС РФ фиксируют присутствие наемников ВСУ на Константиновском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские бойцы фиксируют присутствие иностранных наемников ВСУ на Константиновском направлении в ДНР.
  • Особую угрозу для гражданских лиц на Константиновском направлении представляют беспилотники противника, которые наносят удары по жилым домам.
  • Российские подразделения оказывают поддержку местному населению, доставляют медикаменты и еду.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российские бойцы фиксируют присутствие иностранных наемников ВСУ в ходе боев на Константиновском направлении в ДНР, сообщил командир мотострелкового батальона 103-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск с позывным Моздок.
Ранее боец сообщил, что разрозненным малым группам ВСУ, оставшимся в Константиновке, командование не разрешает выйти, им остается только сдаться.
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"Находили наемников. Я показывал флаг, и документы его были - из Великобритании. Ну и поляки тоже", - приводит слова военнослужащего Минобороны РФ.
При этом командир батальона отметил, что идентификация национальности противника порой происходит и по косвенным признакам. Например, в районе Красного Октября один из российских бойцов распознал поляков по их речи.
"В Красном Октябре, когда только начинали заходить в город, один из российских военнослужащих в советское время проходил срочную службу в Польше. И он язык этот отличал на слух, поэтому докладывал нам, что по голосу он слышал, что это поляки", - объяснил он.
Командир добавил, что особую угрозу для гражданских лиц на Константиновском направлении в ДНР представляют беспилотники противника, так как зафиксированы случаи, когда с гексокоптера R‑18 ВСУ наносили удары, приводившие к разрушению жилых домов с находившимися там гражданскими лицами.
"Там по улице было четыре или пять домов, и они их начали складывать (разрушать - ред.). Тогда поступила команда от командира полка о том, чтобы поднять перехватчиков в воздух и сбивать R‑18, чтобы противник не мог больше наносить огневое поражение по гражданским", - заявил он.
Моздок подчеркнул, что российские подразделения не только ведут боевые действия, но и оказывают поддержку местному населению.
"Их (гражданских - ред.) поддерживаем посылками, поддерживаем связь с несколькими, у которых есть раненые, доставляем медикаменты, чтобы помочь и посылки с едой", - добавил Моздок.
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