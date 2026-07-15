Краткий пересказ от РИА ИИ Российские бойцы фиксируют присутствие иностранных наемников ВСУ на Константиновском направлении в ДНР.

Особую угрозу для гражданских лиц на Константиновском направлении представляют беспилотники противника, которые наносят удары по жилым домам.

Российские подразделения оказывают поддержку местному населению, доставляют медикаменты и еду.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российские бойцы фиксируют присутствие иностранных наемников ВСУ в ходе боев на Константиновском направлении в ДНР, сообщил командир мотострелкового батальона 103-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск с позывным Моздок.

Ранее боец сообщил, что разрозненным малым группам ВСУ , оставшимся в Константиновке , командование не разрешает выйти, им остается только сдаться.

"Находили наемников. Я показывал флаг, и документы его были - из Великобритании. Ну и поляки тоже", - приводит слова военнослужащего Минобороны РФ.

При этом командир батальона отметил, что идентификация национальности противника порой происходит и по косвенным признакам. Например, в районе Красного Октября один из российских бойцов распознал поляков по их речи.

"В Красном Октябре, когда только начинали заходить в город, один из российских военнослужащих в советское время проходил срочную службу в Польше. И он язык этот отличал на слух, поэтому докладывал нам, что по голосу он слышал, что это поляки", - объяснил он.

Командир добавил, что особую угрозу для гражданских лиц на Константиновском направлении в ДНР представляют беспилотники противника, так как зафиксированы случаи, когда с гексокоптера R‑18 ВСУ наносили удары, приводившие к разрушению жилых домов с находившимися там гражданскими лицами.

"Там по улице было четыре или пять домов, и они их начали складывать (разрушать - ред.). Тогда поступила команда от командира полка о том, чтобы поднять перехватчиков в воздух и сбивать R‑18, чтобы противник не мог больше наносить огневое поражение по гражданским", - заявил он.

Моздок подчеркнул, что российские подразделения не только ведут боевые действия, но и оказывают поддержку местному населению.