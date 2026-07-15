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Биолог назвал средства, которые не защитят от комаров - РИА Новости, 15.07.2026
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02:17 15.07.2026 (обновлено: 09:16 15.07.2026)
Биолог назвал средства, которые не защитят от комаров

Биолог Федоров: ультразвуковые отпугиватели неэффективны против комаров

© AP Photo / Rick BowmerКомар
Комар - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Rick Bowmer
Комар. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ультразвуковые отпугиватели неэффективны против комаров, так как комары ориентируются не на звук, а на тепло, углекислый газ и запах кожи человека.
  • Браслеты с эфирными маслами, спирали и ароматические свечи имеют слабый и кратковременный эффект или потенциально опасны, поэтому могут использоваться лишь как дополнительные средства защиты.
  • Биолог рекомендует отдавать предпочтение репеллентам с ДЭТА в концентрации 20–30%, фумигаторам и москитным сеткам.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Ультразвуковые отпугиватели, браслеты с эфирными маслами, ароматические свечи и спирали неэффективны против комаров и могут использоваться лишь как дополнительные средства защиты, рассказал РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.
"В числе малодейственных методов при борьбе с комарами — ультразвуковые отпугиватели, так как научных подтверждений их результативности нет: комары ориентируются не на звук, а на тепло, углекислый газ и запах кожи человека. Слабый и очень кратковременный эффект дают браслеты с эфирными маслами из-за низкой концентрации активных веществ, поэтому они могут выступать лишь в качестве дополнения к основным средствам защиты", — пояснил биолог.
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Популярные спирали и ароматические свечи несут ограниченную пользу, добавил ученый.
"На улице радиус их действия невелик, так как даже слабый ветер быстро рассеивает дым, сводя защиту к нулю, а в помещениях использование таких средств потенциально опасно из-за выделяемого дыма и токсичных соединений, которые плохо скажутся на организме", — объяснил эксперт.
Биолог отметил, что не стоит рассчитывать и на народные методы, такие как отвары трав или эфирные масла, особенно без четко выверенной дозировки.
"Лучше отдавать предпочтение проверенным способам — репеллентам с доказанными действующими веществами (с ДЭТА в концентрации 20–30%), фумигаторам и москитным сеткам. Комплексный подход дает куда более надежный результат", — заключил эксперт.
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