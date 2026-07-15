Биолог назвал средства, которые не защитят от комаров

Краткий пересказ от РИА ИИ Ультразвуковые отпугиватели неэффективны против комаров, так как комары ориентируются не на звук, а на тепло, углекислый газ и запах кожи человека.

Браслеты с эфирными маслами, спирали и ароматические свечи имеют слабый и кратковременный эффект или потенциально опасны, поэтому могут использоваться лишь как дополнительные средства защиты.

Биолог рекомендует отдавать предпочтение репеллентам с ДЭТА в концентрации 20–30%, фумигаторам и москитным сеткам.

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Ультразвуковые отпугиватели, браслеты с эфирными маслами, ароматические свечи и спирали неэффективны против комаров и могут использоваться лишь как дополнительные средства защиты, рассказал РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.

"В числе малодейственных методов при борьбе с комарами — ультразвуковые отпугиватели, так как научных подтверждений их результативности нет: комары ориентируются не на звук, а на тепло, углекислый газ и запах кожи человека. Слабый и очень кратковременный эффект дают браслеты с эфирными маслами из-за низкой концентрации активных веществ, поэтому они могут выступать лишь в качестве дополнения к основным средствам защиты", — пояснил биолог.

Популярные спирали и ароматические свечи несут ограниченную пользу, добавил ученый.

"На улице радиус их действия невелик, так как даже слабый ветер быстро рассеивает дым, сводя защиту к нулю, а в помещениях использование таких средств потенциально опасно из-за выделяемого дыма и токсичных соединений, которые плохо скажутся на организме", — объяснил эксперт.

Биолог отметил, что не стоит рассчитывать и на народные методы, такие как отвары трав или эфирные масла, особенно без четко выверенной дозировки.