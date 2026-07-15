ПВО уничтожила 155 украинских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО уничтожили 155 украинских беспилотников за 13 часов.
- Беспилотники были уничтожены над территориями нескольких российских регионов и акваторией Азовского моря.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили 155 украинских беспилотников над российскими регионами и акваторией Азовского моря за 13 часов, сообщило Минобороны России.
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"В течение дня в период с 08.00 до 21.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18