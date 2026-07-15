Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото

Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны

Силы ПВО сбили 105 украинских беспилотников над Курской областью за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ На Курской областью за сутки сбили 105 украинских беспилотников.

ВСУ 89 раз применили артиллерию по отселенным районам региона.

Пострадавших и погибших нет.

КУРСК, 15 июл - РИА Новости. Всего за прошедшие сутки над территорией Курской области сбито 105 украинских беспилотников различного типа, 89 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам региона, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 9:00 14 июля до 9:00 15 июля сбито 105 вражеских беспилотников различного типа. 89 раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе " Макс ".

Он уточнил, что семь раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

"В результате атак в селе Щекино Рыльского района один дом сгорел полностью, у другого повреждены угол, остекление и фасад. В деревне Новоивановка Рыльского района повреждена крыша дома, еще три домовладения выгорели полностью. В деревне Рыжевка повреждена крыша дома", - добавил он.