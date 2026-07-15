Силы ПВО сбили 105 украинских беспилотников над Курской областью за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Курской областью за сутки сбили 105 украинских беспилотников.
- ВСУ 89 раз применили артиллерию по отселенным районам региона.
- Пострадавших и погибших нет.
КУРСК, 15 июл - РИА Новости. Всего за прошедшие сутки над территорией Курской области сбито 105 украинских беспилотников различного типа, 89 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам региона, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 9:00 14 июля до 9:00 15 июля сбито 105 вражеских беспилотников различного типа. 89 раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что семь раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"В результате атак в селе Щекино Рыльского района один дом сгорел полностью, у другого повреждены угол, остекление и фасад. В деревне Новоивановка Рыльского района повреждена крыша дома, еще три домовладения выгорели полностью. В деревне Рыжевка повреждена крыша дома", - добавил он.
По словам Хинштейна, пострадавших и погибших нет.
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