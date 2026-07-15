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Глава МИД Азербайджана посетит Москву 16-17 июля - РИА Новости, 15.07.2026
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16:00 15.07.2026 (обновлено: 16:06 15.07.2026)
Глава МИД Азербайджана посетит Москву 16-17 июля

Глава МИД Азербайджана Байрамов встретится с Лавровым во время визита 16-17 июля

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетит Москву 16–17 июля.
  • Во время визита он встретится с Сергеем Лавровым.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов будет с визитом в Москве 16-17 июля, запланирована встреча с его российским коллегой Сергеем Лавровым, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С 16-17 июля министр иностранных дел Азербайджанской республики посетит Российскую Федерацию с официальным визитом и состоятся его переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым", - сказала Захарова на брифинге.
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