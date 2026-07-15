Глава МИД Азербайджана посетит Москву 16-17 июля

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетит Москву 16–17 июля.
- Во время визита он встретится с Сергеем Лавровым.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов будет с визитом в Москве 16-17 июля, запланирована встреча с его российским коллегой Сергеем Лавровым, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С 16-17 июля министр иностранных дел Азербайджанской республики посетит Российскую Федерацию с официальным визитом и состоятся его переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым", - сказала Захарова на брифинге.