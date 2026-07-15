Мосгорсуд утвердил арест "турагента" Хатуны Аташян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский городской суд признал законным арест Хатуны Аташян.
- Ей вменяется мошенничество в крупном размере с причинением значительного ущерба.
- В отдел полиции поступило более 20 заявлений на Аташян, которая размещала в соцсетях предложения об организации туристических поездок за рубеж и после получения денег переносила даты или переставала выходить на связь.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Московский городской суд признал законным арест Хатуны Аташян, обвиняемой в мошенничестве при организации премиальных путешествий для блогеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов Москвы.
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"Апелляционная инстанция Московского городского суда… оставила без изменения постановление Хамовнического районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Аташян Хатуны Владимировны", - сообщили в инстанции.
Как сообщали в правоохранительных органах, в отдел полиции поступило более 20 заявлений на Аташян. Она размещала в соцсетях предложения об организации туристических поездок за рубеж под видом рекламных контрактов или партнерских программ. Получив деньги, она под разными предлогами переносила даты или переставала выходить на связь.