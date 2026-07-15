Мосгорсуд утвердил арест "турагента" Хатуны Аташян

"Апелляционная инстанция Московского городского суда… оставила без изменения постановление Хамовнического районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Аташян Хатуны Владимировны", - сообщили в инстанции.

Как сообщали в правоохранительных органах, в отдел полиции поступило более 20 заявлений на Аташян. Она размещала в соцсетях предложения об организации туристических поездок за рубеж под видом рекламных контрактов или партнерских программ. Получив деньги, она под разными предлогами переносила даты или переставала выходить на связь.