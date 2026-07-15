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Мосгорсуд утвердил арест "турагента" Хатуны Аташян - РИА Новости, 15.07.2026
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16:53 15.07.2026
Мосгорсуд утвердил арест "турагента" Хатуны Аташян

РИА Новости: Мосгорсуд признал законным арест Аташян по делу о мошенничестве

© Ирина Волк/MAXЗадержание Хатуны Аташян
Задержание Хатуны Аташян - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Ирина Волк/MAX
Задержание Хатуны Аташян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский городской суд признал законным арест Хатуны Аташян.
  • Ей вменяется мошенничество в крупном размере с причинением значительного ущерба.
  • В отдел полиции поступило более 20 заявлений на Аташян, которая размещала в соцсетях предложения об организации туристических поездок за рубеж и после получения денег переносила даты или переставала выходить на связь.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Московский городской суд признал законным арест Хатуны Аташян, обвиняемой в мошенничестве при организации премиальных путешествий для блогеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов Москвы.
Аташян была арестована в начале июля Хамовническим судом Москвы, ей вменяется мошенничество в крупном размере с причинением значительного ущерба (части 2 и 3 статьи 159 УК РФ).
«
"Апелляционная инстанция Московского городского суда… оставила без изменения постановление Хамовнического районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Аташян Хатуны Владимировны", - сообщили в инстанции.
Как сообщали в правоохранительных органах, в отдел полиции поступило более 20 заявлений на Аташян. Она размещала в соцсетях предложения об организации туристических поездок за рубеж под видом рекламных контрактов или партнерских программ. Получив деньги, она под разными предлогами переносила даты или переставала выходить на связь.
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