Рейтинг@Mail.ru
В Курской области мужчина пострадал при атаке дрона - РИА Новости, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:01 15.07.2026 (обновлено: 13:11 15.07.2026)
В Курской области мужчина пострадал при атаке дрона

В Рыльском районе Курской области мужчина пострадал при атаке дрона

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Рыльском районе Курской области в результате атаки дрона ВСУ ранен 59-летний мужчина.
  • Мужчину с травмами доставляют в Курскую областную больницу.
КУРСК, 15 июл - РИА Новости. Мужчина получил ранения и травмы в результате атаки дрона ВСУ в Рыльском районе Курской области, его доставляют в областную больницу, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Рыльском районе ранен мужчина. Вражеский беспилотник атаковал поселок Учительский. В результате удара пострадал 59-летний мужчина. У него акубаротравма, закрытая черепно-мозговая травма, множественные осколочные ранения спины, рук и ног", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что на автомобиле скорой помощи мужчину доставляют в Курскую областную больницу.
"Наши врачи сделают все возможное, чтобы поставить его на ноги", - добавил он.
Боевое дежурство ПВО - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Силы ПВО за сутки уничтожили 558 беспилотников и восемь авиабомб ВСУ
Вчера, 12:52
 
ПроисшествияКурская областьРыльский районВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала