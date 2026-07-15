В Курской области мужчина пострадал при атаке дрона

Краткий пересказ от РИА ИИ В Рыльском районе Курской области в результате атаки дрона ВСУ ранен 59-летний мужчина.

Мужчину с травмами доставляют в Курскую областную больницу.

КУРСК, 15 июл - РИА Новости. Мужчина получил ранения и травмы в результате атаки дрона ВСУ в Рыльском районе Курской области, его доставляют в областную больницу, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"В Рыльском районе ранен мужчина. Вражеский беспилотник атаковал поселок Учительский. В результате удара пострадал 59-летний мужчина. У него акубаротравма, закрытая черепно-мозговая травма, множественные осколочные ранения спины, рук и ног", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе " Макс ".

Он уточнил, что на автомобиле скорой помощи мужчину доставляют в Курскую областную больницу.