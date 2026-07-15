ВС США сообщили об атаке на десятки целей около Ормузского пролива

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по военным целям около Ормузского пролива и иранского побережья.
- Удары были нанесены в дополнительный раунд атак против Ирана 14 июля.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило об атаке США на десятки военных целей около Ормузского пролива.
Отмечается, что американские военные истребители, беспилотники и корабли наносили удары по иранским целям в течение семи часов.