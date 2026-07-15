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ВС США сообщили об атаке на десятки целей около Ормузского пролива - РИА Новости, 15.07.2026
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05:20 15.07.2026 (обновлено: 06:12 15.07.2026)
ВС США сообщили об атаке на десятки целей около Ормузского пролива

Командование США сообщило об атаке на десятки целей около Ормузского пролива

© AP Photo / Jens MeyerАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Jens Meyer
Американские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по военным целям около Ормузского пролива и иранского побережья.
  • Удары были нанесены в дополнительный раунд атак против Ирана 14 июля.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило об атаке США на десятки военных целей около Ормузского пролива.
"Центральное командование ВС США (CENTCOM) завершило дополнительный раунд ударов против Ирана в 20.00 14 июля (3.00 мск 15 июля - ред.), нанеся удары по десяткам военных целей около Ормузского пролива и иранского побережья", - говорится в заявлении командования.
Отмечается, что американские военные истребители, беспилотники и корабли наносили удары по иранским целям в течение семи часов.
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