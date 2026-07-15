Асфальт обновили на 42 улицах в центре Москвы

Асфальт обновили на 42 улицах в Москве в 2026 году

Асфальт обновили на 42 улицах в Москве в 2026 году

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали асфальтовое покрытие на 42 улицах в центре Москвы в этом году, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. В этом году уже отремонтировали асфальт на 42 улицах, расположенных в Центральном административном округе, в том числе улицах Ильинка, Солянка и Россолимо, Новой, Старой и Славянской площадях, в Настасьинском и Калашном переулках", - рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что общая площадь обновленного покрытия составит около 600 тысяч квадратных метров, в настоящее время ремонтные работы проходят в Лужнецком проезде и Панфиловском переулке. Одна из причин ремонта дорог - колейность, она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

"Регулярно проверяем в Москве состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену. Работы проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик. Ремонт проходит в несколько этапов. На первом специалисты выполняют фрезерование существующего покрытия, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего укладывают новый асфальт. На завершающем этапе наносят дорожную разметку", - добавил он.