Асфальт обновили на 42 улицах в центре Москвы

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали асфальтовое покрытие на 42 улицах в центре Москвы в этом году, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. В этом году уже отремонтировали асфальт на 42 улицах, расположенных в Центральном административном округе, в том числе улицах Ильинка, Солянка и Россолимо, Новой, Старой и Славянской площадях, в Настасьинском и Калашном переулках", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что общая площадь обновленного покрытия составит около 600 тысяч квадратных метров, в настоящее время ремонтные работы проходят в Лужнецком проезде и Панфиловском переулке. Одна из причин ремонта дорог - колейность, она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.
"Регулярно проверяем в Москве состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену. Работы проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик. Ремонт проходит в несколько этапов. На первом специалисты выполняют фрезерование существующего покрытия, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего укладывают новый асфальт. На завершающем этапе наносят дорожную разметку", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу.