Аргентина не ведет сотрудничество с Россией по атому, заявил посол

Краткий пересказ от РИА ИИ Аргентина при президенте Хавьере Милее не ведет сотрудничество с Россией в сфере атомной энергетики.

В 2018 году вступил в силу российско-аргентинский договор о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии, но проект по строительству АЭС был отложен из-за экономического кризиса в Аргентине.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Аргентина при президенте Хавьере Милее не ведет сотрудничество с Россией в сфере атомной энергетики, рассказал посол РФ в стране Дмитрий Феоктистов.

В 2018 году в силу вступил российско-аргентинский договор о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии. В 2019 году сопредседатель межправкомиссии двух стран, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что стороны обсуждают площадку для строительства АЭС. Однако работу над проектом пришлось отложить из-за экономического кризиса в Аргентине, рассказал РИА Новости ее посол в Москве Рикардо Лагорио в 2020 году. На фоне затяжных проблем в экономике к власти в Буэнос-Айресе в 2023 году пришел президент Милей, не скрывавший своей ориентированности на США.

"Насколько известно, двустороннее сотрудничество в сфере мирного атома сейчас не осуществляется", - сказал посол России в Аргентине "Известиям".