Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия утверждает, что будущая зима станет самой тяжелой для Украины.
- Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в июне призывал граждан страны готовиться к тяжелой зиме.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Скорая зима будет самой тяжелой для Украины, утверждает лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Об этом он заявил, говоря о возможной кандидатуре бывшего руководителя "Нафтогаза" Сергея Корецкого на пост премьер-министра страны.
«
"Считаем такой опыт очень полезным, особенно сейчас, когда Украина готовится, вероятно, к самой тяжелой зиме в нашей истории", — написал он в своем Telegram-канале.
Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в июне призывал граждан страны готовиться к тяжелой зиме.
Вчера украинский парламент поддержал отставку Юлии Свириденко с поста премьера страны. Согласно украинскому законодательству, увольнение премьера влечет за собой роспуск всего кабмина. Назначение нового главы правительства и министров состоится в четверг. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, премьером с наиболее высокой долей вероятности станет Корецкий.