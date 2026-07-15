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"Самая тяжелая в истории". В Раде сделали тревожное заявление об Украине - РИА Новости, 15.07.2026
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14:06 15.07.2026 (обновлено: 14:27 15.07.2026)
"Самая тяжелая в истории". В Раде сделали тревожное заявление об Украине

Арахамия: грядущая зима будет самой тяжелой в истории Украины

© Фото : ГСЧС КиеваПожар в Киеве
Пожар в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : ГСЧС Киева
Пожар в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия утверждает, что будущая зима станет самой тяжелой для Украины.
  • Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в июне призывал граждан страны готовиться к тяжелой зиме.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Скорая зима будет самой тяжелой для Украины, утверждает лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Об этом он заявил, говоря о возможной кандидатуре бывшего руководителя "Нафтогаза" Сергея Корецкого на пост премьер-министра страны.
«

"Считаем такой опыт очень полезным, особенно сейчас, когда Украина готовится, вероятно, к самой тяжелой зиме в нашей истории", — написал он в своем Telegram-канале.

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в июне призывал граждан страны готовиться к тяжелой зиме.
Вчера украинский парламент поддержал отставку Юлии Свириденко с поста премьера страны. Согласно украинскому законодательству, увольнение премьера влечет за собой роспуск всего кабмина. Назначение нового главы правительства и министров состоится в четверг. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, премьером с наиболее высокой долей вероятности станет Корецкий.
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В миреУкраинаДавид АрахамияДенис ШмыгальНафтогаз УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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