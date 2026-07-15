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Эксперт объяснил, скажется ли на iPhone неисполнение Apple требования ФАС - РИА Новости, 15.07.2026
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15:18 15.07.2026
Эксперт объяснил, скажется ли на iPhone неисполнение Apple требования ФАС

Зыков: неисполнение Apple требования ФАС не повлияет на iPhone в России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМагазин Apple Store
Магазин Apple Store - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Магазин Apple Store. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФАС выдала предупреждение Apple из-за установки иностранной поисковой системы по умолчанию и неисполнения требований о предустановке российского ПО на устройства.
  • Неисполнение предупреждения ФАС может привести к возбуждению дела и штрафу для Apple до 4 миллиардов рублей.
  • Блокировка сервисов Apple Роскомнадзором потребует отдельного законного основания, и для владельцев айфонов в ближайшее время, скорее всего, ничего не изменится.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Неисполнение Apple предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России может обернуться для компании штрафом до 4 миллиардов рублей, при этом никакого одномоментного превращения айфонов в кирпичи не произойдет, рассказал РИА Новости IT-эксперт Владимир Зыков.
В начале июля ФАС выдала предупреждение Apple из-за того, что на iPhone и iPad по умолчанию установлена иностранная поисковая система, а также из-за неисполнения компанией требований законодательства о предустановке российского ПО на устройства.
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"Никакого одномоментного превращения айфонов в кирпичи не произойдет. Неисполнение предупреждения ФАС запускает стандартную антимонопольную процедуру. Служба должна возбудить дело, рассмотреть его и установить нарушение. Только после этого Apple может получить предписание и штраф, который может составить до 4 миллиардов рублей", - сказал Зыков.
Он пояснил, что ФАС сама не блокирует интернет-сервисы и не может просто направить Роскомнадзору обязательную команду "отключить Apple". Для ограничения доступа к ресурсам компании Роскомнадзору потребуется отдельное законное основание и собственное решение.
"Прямой юридической цепочки, при которой Apple не исполнила предупреждение ФАС, а Роскомнадзор автоматически заблокировал ее серверы, в законодательстве нет", - сказал эксперт.
"Поэтому для владельцев уже работающих айфонов в ближайшее время, скорее всего, вообще ничего не изменится. Телефоны продолжат звонить, выходить в интернет и запускать установленные приложения", - добавил Зыков.
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РоссияВладимир ЗыковAppleФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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