Эксперт объяснил, скажется ли на iPhone неисполнение Apple требования ФАС

Краткий пересказ от РИА ИИ ФАС выдала предупреждение Apple из-за установки иностранной поисковой системы по умолчанию и неисполнения требований о предустановке российского ПО на устройства.

Неисполнение предупреждения ФАС может привести к возбуждению дела и штрафу для Apple до 4 миллиардов рублей.

Блокировка сервисов Apple Роскомнадзором потребует отдельного законного основания, и для владельцев айфонов в ближайшее время, скорее всего, ничего не изменится.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Неисполнение Apple предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России может обернуться для компании штрафом до 4 миллиардов рублей, при этом никакого одномоментного превращения айфонов в кирпичи не произойдет, рассказал РИА Новости IT-эксперт Владимир Зыков.

В начале июля ФАС выдала предупреждение Apple из-за того, что на iPhone и iPad по умолчанию установлена иностранная поисковая система, а также из-за неисполнения компанией требований законодательства о предустановке российского ПО на устройства.

"Никакого одномоментного превращения айфонов в кирпичи не произойдет. Неисполнение предупреждения ФАС запускает стандартную антимонопольную процедуру. Служба должна возбудить дело, рассмотреть его и установить нарушение. Только после этого Apple может получить предписание и штраф, который может составить до 4 миллиардов рублей", - сказал Зыков.

Он пояснил, что ФАС сама не блокирует интернет-сервисы и не может просто направить Роскомнадзору обязательную команду "отключить Apple". Для ограничения доступа к ресурсам компании Роскомнадзору потребуется отдельное законное основание и собственное решение.

"Прямой юридической цепочки, при которой Apple не исполнила предупреждение ФАС, а Роскомнадзор автоматически заблокировал ее серверы, в законодательстве нет", - сказал эксперт.