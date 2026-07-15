Анохин: детский патриотический центр "Орленок" открылся в Смоленске

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Детский оздоровительный центр патриотического воспитания "Орленок" в поселке Красный Бор открылся в среду для юных посетителей, сообщил в своем канале в "МАКС" губернатор Смоленской области Василий Анохин.

История строительства центра в Смоленске началась еще в 2010 году.

"В последние два года мы приложили максимум усилий, чтобы завершить реконструкцию и вернуть долгострой к полноценной жизни. Сегодня "Орленок" – это современное пространство для отдыха, развития и самореализации детей и молодежи. Здесь созданы все необходимые условия для комфортного и безопасного пребывания ребят: обновленный спальный корпус на 128 мест, столовая, спортивный корпус, медицинский пункт, благоустроенная территория и современная котельная, которая позволит использовать комплекс круглогодично", - написал глава региона.

Первыми гостями нового центра стали активисты "Движения Первых" Смоленской области – 100 ребят из 14 муниципальных округов региона. Они дали старт первой смене "Время первых".