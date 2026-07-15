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Анохин: детский патриотический центр "Орленок" открылся в Смоленске - РИА Новости, 15.07.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
20:57 15.07.2026
Анохин: детский патриотический центр "Орленок" открылся в Смоленске

В детском центре "Орленок" в Смоленске началась первая смена

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВид на Смоленск
Вид на Смоленск - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Детский оздоровительный центр патриотического воспитания "Орленок" в поселке Красный Бор открылся в среду для юных посетителей, сообщил в своем канале в "МАКС" губернатор Смоленской области Василий Анохин.
История строительства центра в Смоленске началась еще в 2010 году.
"В последние два года мы приложили максимум усилий, чтобы завершить реконструкцию и вернуть долгострой к полноценной жизни. Сегодня "Орленок" – это современное пространство для отдыха, развития и самореализации детей и молодежи. Здесь созданы все необходимые условия для комфортного и безопасного пребывания ребят: обновленный спальный корпус на 128 мест, столовая, спортивный корпус, медицинский пункт, благоустроенная территория и современная котельная, которая позволит использовать комплекс круглогодично", - написал глава региона.
Первыми гостями нового центра стали активисты "Движения Первых" Смоленской области – 100 ребят из 14 муниципальных округов региона. Они дали старт первой смене "Время первых".
Всего в 2026 году в лагере будут организованы 9 профильных патриотических и спортивных смен. "Орленок" станет площадкой, где смоленские ребята смогут не только отдыхать, но и получать новые знания, раскрывать свои таланты и развивать способности, подчеркнул Анохин.
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Смоленская областьСмоленскСмоленская областьВасилий Анохин
 
 
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