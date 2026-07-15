Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства.
- Возможны корректировки в расписании рейсов.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства, сообщила Росавиация.
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"Аэропорт Нижнего Новгорода ("Чкалов") принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.