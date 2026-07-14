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Жительница Севастополя хотела забрать из больницы умирающего мальчика - РИА Новости, 14.07.2026
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09:54 14.07.2026
Жительница Севастополя хотела забрать из больницы умирающего мальчика

Жительница Севастополя объяснила желание забрать из больницы умирающего мальчика

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Севастополе в больнице умер 11-летний мальчик, который, по данным из соцсетей, много лет находился в медучреждении без надлежащего ухода.
  • Жительница Севастополя Мария планировала забрать мальчика из больницы, чтобы обеспечить ему хороший уход, но не успела этого сделать из-за его смерти.
  • Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти мальчика, и следственные органы СК России по Крыму и Севастополю возбудили уголовное дело.
СЕВАСТОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Жительница Севастополя Мария рассказала РИА Новости, что хотела забрать из больницы мальчика, который провел там несколько лет, чтобы обеспечить ему хороший уход, но не успела этого сделать из-за его смерти.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин ранее затребовал доклад по делу о смерти в больнице Севастополя 11-летнего мальчика, который, по данным из соцсетей, с тяжелым заболеванием много лет находился в медучреждении без надлежащего ухода со стороны персонала. По данному факту следственные органы СК России по Крыму и Севастополю возбуждено уголовное дело. Накануне в Telegram-канале "Защита прав женщин и детей" появилась информация о том, что 11-летний мальчик в течение шести лет находился в одной из палат больницы Севастополя. Как утверждается, мальчик весил около 20 килограмм, находился в ужасном состоянии, в пролежнях. О ребенке узнали случайно - одна из матерей выставила пост, его увидела неравнодушная посторонняя женщина и начала ухаживать за мальчиком. Но оформить опекунство она не успела, ребенок умер.
Больница - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Омбудсмен рассказала о мальчике, умершем в севастопольской больнице
13 июля, 11:35
"В больнице номер пять (города Севастополь - ред.) лежал маленький мальчик, которому 11 лет, он лежал совершенно один, опекун его не навещал даже во время пандемии, по-моему, она два года не приходила к нему. И у него был пролежень на спине", - рассказала РИА Новости Мария.
По ее словам, планировала забрать ребенка из больницы, чтобы обеспечить ему хороший уход.
"Мы (совместно с заведующей отделением больницы - ред.) проговаривали вопрос о том, что мы переводим ребенка во "Времена года" - это у нас в Крыму очень хорошая клиника, где занимаются такими детками. Чтобы обеспечить ему достойный уход... Когда ему... проведут курс лечения, мы планировали его забрать домой" - добавила Мария.
По информации, которой располагает волонтер, биологическая мать находится за пределами России.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
Бастрыкин запросил доклад по делу о смерти ребенка в больнице в Севастополе
12 июля, 18:29
 
СевастопольРоссияРеспублика КрымАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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