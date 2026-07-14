Синоптик опроверг прогнозы об аномальной жаре в Москве до конца июля

Краткий пересказ от РИА ИИ Александр Голубев из Гидрометцентра России сообщил, что аномальной жары в Москве и Московской области не прогнозируется.

С пятницы по воскресенье температура воздуха составит от +23 до +28 °C, без осадков.

До конца июля температура в мегаполисе и Подмосковье ожидается в пределах нормы или на один градус выше нормы.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Аномальной жары в столице и ее области не будет, погода будет вполне комфортной и типичной для июля температурой до +28 градусов с возможными кратковременными осадками, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

"Аномальная жара в Москве Московской области не прогнозируется. Да, действительно, с пятницы по воскресенье температура воздуха составит от +23 до +28 °C и осадков не ожидается. Но это считается вполне комфортной и типичной для июля погодой", - рассказал синоптик.

Он отметил, что в понедельник и вторник температура воздуха может достигнуть +27–28 °C.

"В начале следующей недели сохранится теплая погода, однако затем возможно небольшое понижение температуры. Днем в понедельник, вторник и среду ожидается +25–28 °C. Местами возможны кратковременные дожди, но они не будут затяжными", - добавил Голубев.

Синоптик подчеркнул, что до конца июля температура в мегаполисе и Подмосковье ожидается в пределах нормы или на один градус выше нормы.