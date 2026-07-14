Синоптик опроверг прогнозы об аномальной жаре в Москве до конца июля

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Голубев из Гидрометцентра России сообщил, что аномальной жары в Москве и Московской области не прогнозируется.
- С пятницы по воскресенье температура воздуха составит от +23 до +28 °C, без осадков.
- До конца июля температура в мегаполисе и Подмосковье ожидается в пределах нормы или на один градус выше нормы.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Аномальной жары в столице и ее области не будет, погода будет вполне комфортной и типичной для июля температурой до +28 градусов с возможными кратковременными осадками, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
"Аномальная жара в Москве и Московской области не прогнозируется. Да, действительно, с пятницы по воскресенье температура воздуха составит от +23 до +28 °C и осадков не ожидается. Но это считается вполне комфортной и типичной для июля погодой", - рассказал синоптик.
Он отметил, что в понедельник и вторник температура воздуха может достигнуть +27–28 °C.
"В начале следующей недели сохранится теплая погода, однако затем возможно небольшое понижение температуры. Днем в понедельник, вторник и среду ожидается +25–28 °C. Местами возможны кратковременные дожди, но они не будут затяжными", - добавил Голубев.
Синоптик подчеркнул, что до конца июля температура в мегаполисе и Подмосковье ожидается в пределах нормы или на один градус выше нормы.
"За последние 13 дней сумма накопленных положительных температур оказалась на 1 градус выше нормы. Эти данные позволяют предположить, что в целом до конца июля температура воздуха будет около нормы или чуть выше нее, без резких похолоданий и экстремальной жары", - подытожил он.
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