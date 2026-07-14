Краткий пересказ от РИА ИИ Помощник президента РФ Николай Патрушев уверен, что Запад не смог развалить Россию в 1990-х годах и не сможет сделать это сейчас.

Патрушев заявил, что Запад в разные исторические периоды использовал различные методы для подрыва стабильности в России, включая поддержку нацизма и терроризма.

Патрушев подчеркнул, что все эти методы не приведут к успеху, как это было в девяностые и начале нулевых годов.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Запад не смог развалить Россию в 1990-х годах, не сможет это сделать и сейчас, уверен помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"Надо признать, что в мире всегда были силы, ненавидящие Россию, и ради ее уничтожения готовы были использовать весь свой потенциал", - сказал Патрушев в интервью РИА Новости.

После Первой мировой войны Запад взрастил нацизм и вступил с ним в сговор, в годы Великой Отечественной войны направил нацистов на уничтожение населения советского государства, в 1945 году укрывал нацистских недобитков для будущих подрывных операций против СССР , потом так же бережно растил террористов, которых бросил в бой на Северном Кавказе , перечислил Патрушев.

"Теперь Запад опять сделал ставку на неонацизм. Антироссийские замыслы никуда не ушли", - сказал он.

Истощить ресурсы России, заразить умы молодежи антипатриотической идеологией, взрастить пятую колонну, мобилизовать на борьбу с Россией террористов и экстремистов всех мастей, разжечь межэтнические противоречия – все эти старые рецепты и сегодня используют противники России, добавил Патрушев.

"Уверен, ничего у них не получится, точно так же, как ничего не удалось им в девяностые и начале нулевых", - подчеркнул он.