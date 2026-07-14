Рейтинг@Mail.ru
Западу не удастся развалить Россию, заявил Патрушев - РИА Новости, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:01 14.07.2026
Западу не удастся развалить Россию, заявил Патрушев

Патрушев: антироссийские замыслы Запада никуда не ушли

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Николай Патрушев . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник президента РФ Николай Патрушев уверен, что Запад не смог развалить Россию в 1990-х годах и не сможет сделать это сейчас.
  • Патрушев заявил, что Запад в разные исторические периоды использовал различные методы для подрыва стабильности в России, включая поддержку нацизма и терроризма.
  • Патрушев подчеркнул, что все эти методы не приведут к успеху, как это было в девяностые и начале нулевых годов.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Запад не смог развалить Россию в 1990-х годах, не сможет это сделать и сейчас, уверен помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"Надо признать, что в мире всегда были силы, ненавидящие Россию, и ради ее уничтожения готовы были использовать весь свой потенциал", - сказал Патрушев в интервью РИА Новости.
Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Патрушев напомнил, как в 1990-х спасли Россию, стоявшую на грани распада
15 июня, 17:25
После Первой мировой войны Запад взрастил нацизм и вступил с ним в сговор, в годы Великой Отечественной войны направил нацистов на уничтожение населения советского государства, в 1945 году укрывал нацистских недобитков для будущих подрывных операций против СССР, потом так же бережно растил террористов, которых бросил в бой на Северном Кавказе, перечислил Патрушев.
"Теперь Запад опять сделал ставку на неонацизм. Антироссийские замыслы никуда не ушли", - сказал он.
Истощить ресурсы России, заразить умы молодежи антипатриотической идеологией, взрастить пятую колонну, мобилизовать на борьбу с Россией террористов и экстремистов всех мастей, разжечь межэтнические противоречия – все эти старые рецепты и сегодня используют противники России, добавил Патрушев.
"Уверен, ничего у них не получится, точно так же, как ничего не удалось им в девяностые и начале нулевых", - подчеркнул он.
Николаю Платоновичу Патрушеву 11 июля исполнилось 75 лет. В разные годы Патрушев занимал высокие государственные посты: директор ФСБ России (1999-2008), секретарь Совета безопасности РФ (2008-2024), помощник президента России, председатель Морской коллегии (с 2024 года). Николай Патрушев имеет звание Героя России, удостоен многих наград, в том числе полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Путин предотвратил распад России, заявил Патрушев
10 июля, 18:58
 
РоссияСССРСеверный КавказНиколай ПатрушевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала