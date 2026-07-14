Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава евродипломатии Кая Каллас заявила о геополитическом значении рыбы, признав, что ее важная роль в геополитике стала для нее сюрпризом.
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение, что Кая Каллас «протухла» вместе с рыбой, разбираясь в ее геополитической роли.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас, разбираясь в геополитической роли рыбы, "протухла" вместе с ней, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Пока Каллас разбиралась с геополитическим занижением рыбы, она протухла. И не только рыба", - сказала Захарова сайту kp.ru.
Ранее Каллас признала, что страны ЕС не смогли достичь соглашения по новому 21-му пакету антироссийских санкций.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.