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Захарова с иронией ответила на слова Каллас о роли рыбы в геополитике - РИА Новости, 14.07.2026
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17:21 14.07.2026
Захарова с иронией ответила на слова Каллас о роли рыбы в геополитике

Захарова: Каллас протухла, пока разбиралась с ролью рыбы в геополитике

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава евродипломатии Кая Каллас заявила о геополитическом значении рыбы, признав, что ее важная роль в геополитике стала для нее сюрпризом.
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение, что Кая Каллас «протухла» вместе с рыбой, разбираясь в ее геополитической роли.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас, разбираясь в геополитической роли рыбы, "протухла" вместе с ней, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В понедельник в Брюсселе журналист задал Каллас вопрос об исключении мер против импорта российской рыбы из обсуждаемого ЕС 21-го пакета санкций. Глава евродипломатии в ответ заявила о геополитическом значении рыбы. Каллас также призналась, что важная роль рыбы в геополитике стала для нее сюрпризом.
"Пока Каллас разбиралась с геополитическим занижением рыбы, она протухла. И не только рыба", - сказала Захарова сайту kp.ru.
Ранее Каллас признала, что страны ЕС не смогли достичь соглашения по новому 21-му пакету антироссийских санкций.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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