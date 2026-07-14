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На ЗАЭС прокомментировали удары ВСУ по Энергодару - РИА Новости, 14.07.2026
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12:55 14.07.2026 (обновлено: 13:22 14.07.2026)
На ЗАЭС прокомментировали удары ВСУ по Энергодару

Яшина: ВСУ ударами по Энергодару пытаются вынудить атомщиков и их семьи уехать

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
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Запорожская АЭС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ нанесли множественные удары по Энергодару, атаковав магазины, территорию пожарной и медсанчасти.
  • Удары ВСУ по Энергодару направлены на создание психологического давления и вынуждение атомщиков уехать, чтобы создать дефицит кадров на Запорожской АЭС.
  • ЗАЭС работает в безопасном режиме, предпринимаются дополнительные меры для обеспечения безопасности персонала.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. ВСУ ударами по Энергодару пытаются вынудить атомщиков уехать и создать дефицит кадров на ЗАЭС, тем не менее станция работает в безопасном режиме, обеспечиваются дополнительные меры безопасности для персонала, заявила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
ВСУ нанесли множественные удары по городу Энергодар, атаковав магазины, территорию пожарной и медсанчасти, повреждения уточняются, сообщил ранее глава города Максим Пухов.
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"Ударами ВСУ оказывается постоянное психологическое давление на жителей и семьи атомщиков. Ночные налеты беспилотников, удары по гражданским объектам и призывы покинуть город направлены на то, чтобы вынудить людей уехать и создать дефицит кадров на Запорожской АЭС", - сказала Яшина.
ЗАЭС в условиях постоянных атак ВСУ на Энергодар работает в безопасном режиме, предпринимаются дополнительные меры для обеспечения безопасности персонала, отметила она.
"Однако, несмотря на продолжающиеся атаки, станция работает в безопасном режиме, персонал выполняет свои обязанности, предпринимаются дополнительные меры для обеспечения безопасности персонала", - сказала директор по коммуникациям.
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