На ЗАЭС прокомментировали удары ВСУ по Энергодару

Краткий пересказ от РИА ИИ ВСУ нанесли множественные удары по Энергодару, атаковав магазины, территорию пожарной и медсанчасти.

Удары ВСУ по Энергодару направлены на создание психологического давления и вынуждение атомщиков уехать, чтобы создать дефицит кадров на Запорожской АЭС.

ЗАЭС работает в безопасном режиме, предпринимаются дополнительные меры для обеспечения безопасности персонала.

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. ВСУ ударами по Энергодару пытаются вынудить атомщиков уехать и создать дефицит кадров на ЗАЭС, тем не менее станция работает в безопасном режиме, обеспечиваются дополнительные меры безопасности для персонала, заявила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

ВСУ нанесли множественные удары по городу Энергодар , атаковав магазины, территорию пожарной и медсанчасти, повреждения уточняются, сообщил ранее глава города Максим Пухов.

"Ударами ВСУ оказывается постоянное психологическое давление на жителей и семьи атомщиков. Ночные налеты беспилотников, удары по гражданским объектам и призывы покинуть город направлены на то, чтобы вынудить людей уехать и создать дефицит кадров на Запорожской АЭС", - сказала Яшина.

ЗАЭС в условиях постоянных атак ВСУ на Энергодар работает в безопасном режиме, предпринимаются дополнительные меры для обеспечения безопасности персонала, отметила она.