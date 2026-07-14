Краткий пересказ от РИА ИИ Операторы беспилотных систем 7-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки уничтожили американский бронеавтомобиль "HMMWV" с личным составом противника на славянском направлении.

Операторы беспилотных систем 79-го отдельного разведывательного батальона "Южной" группировки с помощью дронов выявили и уничтожили автомобильный транспорт противника на славянском направлении.

ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Операторы беспилотных систем 7-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки уничтожили американский бронеавтомобиль "HMMWV" с личным составом противника на славянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России.

« "Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск, продолжая вести контрбатарейную борьбу и выявление огневых точек противника, с помощью дронов выявили и уничтожили боевую бронированную машину "HMMWV" с личным составом противника на славянском направлении", - заявили в МО РФ.

Кроме того, операторы беспилотных систем 79-го отдельного разведывательного батальона "Южной" группировки с помощью дронов выявили и уничтожили автомобильный транспорт противника на славянском направлении, добавили в ведомстве.