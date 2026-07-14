ВС России уничтожили бронеавтомобиль на Славянском направлении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Операторы беспилотных систем 7-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки уничтожили американский бронеавтомобиль "HMMWV" с личным составом противника на славянском направлении.
- Операторы беспилотных систем 79-го отдельного разведывательного батальона "Южной" группировки с помощью дронов выявили и уничтожили автомобильный транспорт противника на славянском направлении.
ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Операторы беспилотных систем 7-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки уничтожили американский бронеавтомобиль "HMMWV" с личным составом противника на славянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
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"Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск, продолжая вести контрбатарейную борьбу и выявление огневых точек противника, с помощью дронов выявили и уничтожили боевую бронированную машину "HMMWV" с личным составом противника на славянском направлении", - заявили в МО РФ.
Кроме того, операторы беспилотных систем 79-го отдельного разведывательного батальона "Южной" группировки с помощью дронов выявили и уничтожили автомобильный транспорт противника на славянском направлении, добавили в ведомстве.
Подразделения "Южной" группировки войск ведут постоянную работу в ближнем тылу врага, лишая передовые позиции противника возможностей к ведению эффективной обороны, это создает благоприятные условия для продвигающихся вперед штурмовых подразделений группировки, отметили в МО РФ.
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