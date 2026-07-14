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На юго-западе Ирана прогремело несколько взрывов - РИА Новости, 14.07.2026
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22:28 14.07.2026
На юго-западе Ирана прогремело несколько взрывов

Fars: несколько взрывов прогремели в городе Ахваз на юго-западе Ирана

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Ахваз на юго-западе Ирана прогремели несколько взрывов.
  • О взрывах сообщили жители города, подробности не приводятся.
ТЕГЕРАН, 14 июл – РИА Новости. Несколько взрывов прогремели в городе Ахваз на юго-западе Ирана, передает иранское агентство Fars.
«
"Несколько минут назад жители города Ахваз сообщили о ряде взрывов в городе", - говорится в сообщении.
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Подробности агентство не приводит.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
Двенадцатого июля Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Произошло это на фоне очередной волны обменов ударами между США и Ираном.
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