На юго-западе Ирана прогремело несколько взрывов

"Несколько минут назад жители города Ахваз сообщили о ряде взрывов в городе", - говорится в сообщении.

Двенадцатого июля Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Произошло это на фоне очередной волны обменов ударами между США и Ираном.