В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.
- Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Новый взрыв прогремел в Одессе на юго-западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" .
Ранее во вторник украинские СМИ уже сообщали о взрывах в городе.
"В Одессе прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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