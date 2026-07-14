На острове Кешм прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На иранском острове Кешм в Персидском заливе и Ормузском проливе прозвучали взрывы.
ТЕГЕРАН, 14 июл - РИА Новости. Взрывы раздались на иранском острове Кешм в Персидском заливе и Ормузском проливе, передало во вторник агентство Fars.
"Около 18.45 (18.15 мск) были слышны звуки нескольких взрывов на острове Кешм", - говорится в сообщении. Причины произошедшего не уточняются.
Гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на местные власти уточнила, что на остров попадали американские снаряды.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
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